Política y Economía

María Eugenia Talerico, con dirigentes platenses en Plaza Moreno

13 de Agosto de 2025 | 03:25
La lider del espacio Potencia, María Eugenia Talerico, visitó ayer nuestra ciudad para participar de actividades de campaña junto a los integrantes de las listas locales de su espacio, que lideran Jorge Metz y Daniel Loyola, para diputado provincial y concejal. “Somos los únicos que vamos contra los K en la Provincia”, afirmó a dirigente nacional.

