Se “picó” la alianza porteña LLA-PRO

Al revés de lo que pasa en la Provincia, el acuerdo entre La Libertad Avanza y del PRO bonaerense en la CABA está atado con alambre y aquella foto que se vio para inaugurar la campaña bonaerense, en un barrio humilde de La Matanza con todos los candidatos con la campera violeta, parece imposible de repetirse en el territorio donde gobierna Jorge Macri, líder del macrismo porteño pero rechazado por la Casa Rosada.
El próximo domingo vence el plazo para presentar las listas de candidatos de cara a las elecciones legislativas de octubre. Una vez superada esa instancia, será momento de comenzar a delinear la campaña electoral en la Ciudad, donde se votará para renovar 12 bancas de diputados nacionales y los tres senadores del distrito.
Desde el gobierno porteño resolvieron que el enfoque en esta etapa estará puesto en mostrar gestión: “Que los candidatos hagan la campaña”, advirtieron fuentes oficialistas. Esto es: el PRO local, relegado en la lista de senadores y con lugares marginales en diputados (5to. y 6to. lugar), se correría de las acciones proselitistas, que estarán centradas en los postulantes libertarios. Serían la actual legisladora Pilar Ramírez para la cámara baja y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para la alta.
A diferencia de lo que fue la elección local de mayo pasado, debería imperar un “pacto de no agresión” entre ambos espacios, explican fuentes amarillas. Y es algo lógico: esa fue una de las condiciones para rubricar el acuerdo. “Supuestamente se garantiza gobernabilidad desde la legislatura y destrabar unos créditos del BID desde Nación”, explican a modo de ejemplo.
Es que, a mediados de julio, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un plan de financiamiento a la Argentina hasta 2028 y desembolsará US$ 3.000 millones este año. Según se informó, el destino de los fondos que envíe el organismo fue dividido en tres pilares: reformas fiscales y mejora de la administración tributaria; medidas para la “liberalización la economía para desbloquear la inversión privada”; y programas para acelerar la reducción de la pobreza.
“Nosotros jamás pusimos o vamos a poner en juego la gobernabilidad de CABA. Mientras no se aumenten impuestos, siempre nuestra actitud es de construir”, plantean desde LLA. En la Legislatura porteña, sin embargo, algunas cuestiones sensibles siguen sin destrabarse. Por ejemplo: una moratoria y la baja de Ingresos Brutos son dos temas que no terminan de acomodarse. Lo mismo con una réplica de la Ley Bases que se presentó a nivel local.
Mauricio Macri, en tanto, también estaría alejado de los pormenores de la campaña porteña. Aunque fue el principal impulsor del acuerdo, aún en contra de lo que pensaba su primo Jorge. “Tiene compromisos en el exterior, no va a estar metido de lleno”, admiten cerca del titular del PRO a nivel nacional.
El PRO aún debe definir los nombres que aportará para las listas, sobre todo para el quinto y el sexto lugar. Habría consenso para que uno de ellos sea Fernando de Andreis, mano derecha de Mauricio y exfuncionario durante su presidencia. El otro lugar es para una mujer: pese al rechazo inicial de Karina Milei, el macrismo insistiría en la candidatura de Jimena de la Torre, abogada, ex funcionaria de AFIP y dos veces ganadora de las elecciones de abogados para el Consejo de la Magistratura.
Más allá de las especulaciones, las definiciones sobre los candidatos, tanto en CABA como en la provincia de Buenos Aires serán al filo del plazo dispuesto por la justicia electoral, el próximo domingo. Pero, sobre todo, después del lanzamiento oficial de la campaña oficialista en territorio bonaerense, que será mañana con la presencia del presidente Javier Milei en La Plata.
