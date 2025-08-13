Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |La campaña para octubre

Se “picó” la alianza porteña LLA-PRO

Se “picó” la alianza porteña LLA-PRO
13 de Agosto de 2025 | 03:28
Edición impresa

Al revés de lo que pasa en la Provincia, el acuerdo entre La Libertad Avanza y del PRO bonaerense en la CABA está atado con alambre y aquella foto que se vio para inaugurar la campaña bonaerense, en un barrio humilde de La Matanza con todos los candidatos con la campera violeta, parece imposible de repetirse en el territorio donde gobierna Jorge Macri, líder del macrismo porteño pero rechazado por la Casa Rosada.

El próximo domingo vence el plazo para presentar las listas de candidatos de cara a las elecciones legislativas de octubre. Una vez superada esa instancia, será momento de comenzar a delinear la campaña electoral en la Ciudad, donde se votará para renovar 12 bancas de diputados nacionales y los tres senadores del distrito.

Desde el gobierno porteño resolvieron que el enfoque en esta etapa estará puesto en mostrar gestión: “Que los candidatos hagan la campaña”, advirtieron fuentes oficialistas. Esto es: el PRO local, relegado en la lista de senadores y con lugares marginales en diputados (5to. y 6to. lugar), se correría de las acciones proselitistas, que estarán centradas en los postulantes libertarios. Serían la actual legisladora Pilar Ramírez para la cámara baja y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para la alta.

A diferencia de lo que fue la elección local de mayo pasado, debería imperar un “pacto de no agresión” entre ambos espacios, explican fuentes amarillas. Y es algo lógico: esa fue una de las condiciones para rubricar el acuerdo. “Supuestamente se garantiza gobernabilidad desde la legislatura y destrabar unos créditos del BID desde Nación”, explican a modo de ejemplo.

Es que, a mediados de julio, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un plan de financiamiento a la Argentina hasta 2028 y desembolsará US$ 3.000 millones este año. Según se informó, el destino de los fondos que envíe el organismo fue dividido en tres pilares: reformas fiscales y mejora de la administración tributaria; medidas para la “liberalización la economía para desbloquear la inversión privada”; y programas para acelerar la reducción de la pobreza.

“Nosotros jamás pusimos o vamos a poner en juego la gobernabilidad de CABA. Mientras no se aumenten impuestos, siempre nuestra actitud es de construir”, plantean desde LLA. En la Legislatura porteña, sin embargo, algunas cuestiones sensibles siguen sin destrabarse. Por ejemplo: una moratoria y la baja de Ingresos Brutos son dos temas que no terminan de acomodarse. Lo mismo con una réplica de la Ley Bases que se presentó a nivel local.

LE PUEDE INTERESAR

El PJ, a buscar votos “casa por casa”

LE PUEDE INTERESAR

Vence otra cuota del inmobiliario urbano

¿Y Mauricio?

Mauricio Macri, en tanto, también estaría alejado de los pormenores de la campaña porteña. Aunque fue el principal impulsor del acuerdo, aún en contra de lo que pensaba su primo Jorge. “Tiene compromisos en el exterior, no va a estar metido de lleno”, admiten cerca del titular del PRO a nivel nacional.

El PRO aún debe definir los nombres que aportará para las listas, sobre todo para el quinto y el sexto lugar. Habría consenso para que uno de ellos sea Fernando de Andreis, mano derecha de Mauricio y exfuncionario durante su presidencia. El otro lugar es para una mujer: pese al rechazo inicial de Karina Milei, el macrismo insistiría en la candidatura de Jimena de la Torre, abogada, ex funcionaria de AFIP y dos veces ganadora de las elecciones de abogados para el Consejo de la Magistratura.

Más allá de las especulaciones, las definiciones sobre los candidatos, tanto en CABA como en la provincia de Buenos Aires serán al filo del plazo dispuesto por la justicia electoral, el próximo domingo. Pero, sobre todo, después del lanzamiento oficial de la campaña oficialista en territorio bonaerense, que será mañana con la presencia del presidente Javier Milei en La Plata.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Milei reunió anoche a su tropa en la residencia de Olivos
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fin de la "primaverita" en La Plata: alerta por el regreso del frío polar y una posible ciclogénesis

VIDEO. EL DIA en Paraguay.- El Pincha y un lugar destacado en el museo de la Conmebol

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Furia femicida en La Plata: quiso quemar viva a su ex

Plazos fijos: banco por banco, cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días

Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia
+ Leidas

La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar

Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones, hora y TV

No hay dos sin tres: el Lobo busca su tercer triunfo al hilo ante Lanús

“Vamos a jugar contra un equipo muy bueno”

El aguante Pincha: los caminos hasta Asunción

María Eugenia Talerico, con dirigentes platenses en Plaza Moreno

Fin de una era: las contraseñas dicen adiós

Cuenta DNI activó este miércoles una de las promos más esperadas en La Plata
Últimas noticias de Política y Economía

Plazo fijo: cuánto tengo que invertir para obtener $1.000.000 en 30 días

Juicio por YPF: “Un fallo adverso es incumplible”

Bajaron todos los dólares y subieron las acciones

Maniobra contrarreloj de Cristina para evitar que le decomisen los bienes
Deportes
Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones, hora y TV
“Vamos a jugar contra un equipo muy bueno”
Los concentrados para otra jornada copera
El destacado lugar del Pincha en el museo histórico de la Conmebol
El aguante Pincha: los caminos hasta Asunción
Policiales
Detuvieron a un menor con varios antecedentes acusado de robo a mano armada en Berisso
Fentanilo contaminado; se disparan las muertes: ya son casi 100
“Es una crisis sanitaria, una catástrofe nacional producto de dos laboratorios”
El dueño de HLB Pharma negó su responsabilidad
Amenazas y golpes en un nuevo asalto en City Bell
Espectáculos
Wanda Nara está en México participando del rodaje de Love is Blind: todas las fotos
Confirmado: se separaron Evangelina Anderson y Martín Demichelis 
Taylor inicia una nueva era: las teorías swifties
Julieta Prandi: ¿Se termina su pesadilla?
Vicuña sobre su vínculo con Suárez: “Es una pena que se rompió”
Información General
Fin de una era: las contraseñas dicen adiós
Día del zurdo: claves de una fecha con historia
Volvió la expedición del Conicet que es furor en redes
Banco Provincia presentó una línea de créditos para jóvenes de 18 a 25 años: requisitos para obtener hasta $16 millones en 60 cuotas
¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla