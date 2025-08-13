Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Vence otra cuota del inmobiliario urbano

13 de Agosto de 2025 | 03:26
Edición impresa

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que hoy vence el plazo para pagar con descuento la cuarta cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano en sus plantas edificada y baldía. Para quienes no tengan deudas, estén adheridos al débito automático y elijan abonar por cuota, la bonificación será de hasta el 10%.

Para efectuar el pago, las y los contribuyentes pueden ingresar a la web de ARBA (www.arba.gov.ar) y abonar con tarjeta de crédito o por cajero automático, luego de generar el código de pago electrónico.

También está disponible la opción de pago digital mediante la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado por correo electrónico. Dicho código se encuentra vigente hasta la fecha de vencimiento de cada cuota.

Tanto esta cuota como la siguiente, no tendrán actualizaciones en sus valores y mantienen los mismos montos que las emitidas anteriormente, informaron.

Al respecto, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que “la decisión de mantener los valores de las cuotas se da en un contexto económico crítico para muchos bonaerenses, que, debido a la política de ajuste del gobierno nacional, ven fuertemente deteriorados sus ingresos”.

 

