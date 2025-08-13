Reclamo por demoras en la asignación de cuidadores

Gloria Iparraguirre, vecina de la Ciudad, contó ayer a este diario el problema que los afiliados a Ioma en el interior bonaerense padecen al tramitar la asignación de cuidadores domiciliarios para pacientes con graves afecciones.

En la sede central de la obra social de esta Ciudad, se encontró con más incertidumbres que certezas.

Al hacer público ante este diario la pesadilla que atraviesa la familia, con su consuegra de 69 años en espera de atención, en horas de la tarde se comunicó un prestador de Ioma y prometió solucionar el tema.