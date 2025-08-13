Residencias: pasan a las provincias el examen

La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar
La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar
Tras la sospecha de fraude y en una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) que se llevó a cabo el pasado lunes, el Ministerio de Salud de la Nación determinó que las provincias sean las responsables de tomar el examen a los aspirantes de las residencias médicas.
Así lo informó el propio Mario Lugones, titular de la cartera sanitaria: “A partir de 2026, cada jurisdicción tomará su propio examen de ingreso”, con la particularidad de que “las evaluaciones y criterios” serán “definidos localmente”, advirtió.
La medida, además de buscar dar soluciones a problemáticas específicas del territorio, tiene la intención de “permitir procesos más transparentes y adaptados a cada sistema de salud”.
A partir de 2026 y tras 14 años del Examen Único -cuya aplicación ocurre desde 2011- dejará de ser la forma de evaluación para la determinación de las plazas de especialidades en hospitales y centros de salud de todo el país.
Asimismo, la semana pasada, el Ministerio de Capital Humano determinó que los profesionales egresados de universidades médicas que no sean parte de la Federación Mundial de Educación Médica, no podrán presentarse en Argentina para especializarse.
Todo esto ocurre tras una aureola de oscuridad alrededor del Examen Único que se llevó a cabo el 1 de julio. En pocas palabras, una gran cantidad de aspirantes obtuvieron una nota incongruente a la carrera académica: en su gran mayoría, extranjeros. Eso provocó un nuevo examen a 141 personas el pasado 7 de agosto.
Sobre el anuncio de Nación, Jorge Mazzone, presidente del Colegio de Médicos del Distrito I bonaerense, expresó: “Sea de Nación o de Provincia, lo que deben garantizar siempre es la equidad a la hora de que todos los que se postulen, estén igualdad de condiciones y de oportunidades” y agregó: “Lo que deben garantizar es seriedad y hermetismo. Lo que pasó no puede volver a ocurrir”.
En cuanto a la cartera sanitaria provincial -que nuclea a la Ciudad-optaron por no dar declaraciones. Desde Nación argumentan que ni siquiera se presentaron al Cofesa, donde se tomó la medida.
