Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |LOS LADRONES ESTABAN ENCAPUCHADOS CON PASAMONTAÑAS

Encerraron a una pareja de amigos en el barrio El Peligro para robar de todo

13 de Agosto de 2025 | 05:02
Edición impresa

Un hombre de 33 años y una amiga, cuya edad no trascendió, vivieron momentos de terror a raíz de un asalto cometido a mano armada por dos asaltantes en una casa del barrio platense de El Peligro.

Fuentes policiales de esa jurisdicción informaron que este hecho de inseguridad fue perpetrado en la calle 221, en cercanías de Ruta 2, “alrededor de las 20.30” del lunes. En esos momentos -se indicó- los amigos fueron sorprendidos por dos delincuentes armados, que según las víctimas tendrían entre 35 y 40 años, y que cubrían sus cabezas con pasamontañas.

“LOS HICIERON TIRAR AL PISO”

Los voceros luego precisaron cómo fue la mecánica del asalto: “Los hicieron tirar al piso, amenazándolos a punto de pistola. Les ordenaron la entrega de dinero y les repitieron que no les miren la cara”.

”Inclusive -puntualizó uno de los informantes- llegaron a apuntarle a la chica y a sus mascotas”.

Agregó que “a los dos amigos los encerraron en el baño y les exigieron que se quedaran ahí”, a la vez que también los asaltantes “cerraron con llave la puerta de ingreso”.

Sobre las pertenencias sustraídas por los intrusos, el investigador reveló que de ese domicilio “se fueron con 400.000 pesos, dos guitarras criollas, una guitarra eléctrica, un charango y un equipo de música”.

LE PUEDE INTERESAR

Pidieron indagar por encubrimiento al dueño de la casa del terror en Coghlan

LE PUEDE INTERESAR

El detenido por golpear y prender fuego a su ex negó las acusaciones

Al mismo tiempo, enumeró que los delincuentes también se apoderaron de “un celular iPhone modelo 16, un celular Samsung modelo Galaxy A04 y otro celular marca Xiaomi Redmi Note 10 Pro”.

El botín, además, incluyó “una consola Play 3, auriculares marca Beat, dos auriculares inalámbricos, una mochila negra y una camioneta marca Volkswagen modelo Amarok, color beige, sin rastreo satelital”.

Los ladrones -que contaron con apoyo exterior- huyeron con ese vehículo de alta gama y dejaron las llaves de la casa “colocadas en la puerta, del lado de afuera”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fin de la "primaverita" en La Plata: alerta por el regreso del frío polar y una posible ciclogénesis

VIDEO. EL DIA en Paraguay.- El Pincha y un lugar destacado en el museo de la Conmebol

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Furia femicida en La Plata: quiso quemar viva a su ex

Plazos fijos: banco por banco, cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días

Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia
+ Leidas

La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar

Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones, hora y TV

No hay dos sin tres: el Lobo busca su tercer triunfo al hilo ante Lanús

“Vamos a jugar contra un equipo muy bueno”

El aguante Pincha: los caminos hasta Asunción

María Eugenia Talerico, con dirigentes platenses en Plaza Moreno

Fin de una era: las contraseñas dicen adiós

Cuenta DNI activó este miércoles una de las promos más esperadas en La Plata
Últimas noticias de Policiales

Detuvieron a un menor con varios antecedentes acusado de robo a mano armada en Berisso

Fentanilo contaminado; se disparan las muertes: ya son casi 100

“Es una crisis sanitaria, una catástrofe nacional producto de dos laboratorios”

El dueño de HLB Pharma negó su responsabilidad
La Ciudad
Baja la temperatura y se nubla este miércoles en La Plata: ¿cuándo llega el frío polar?
Cuenta DNI activó este miércoles una de las promos más esperadas en La Plata
Docentes universitarios retoman la huelga: clases afectadas en facultades y colegios de la UNLP
Después de varios años, se realizará un censo de docentes y nodocentes
Patentes ilegibles: mala calidad o maniobras para evitar multas
Deportes
Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones, hora y TV
“Vamos a jugar contra un equipo muy bueno”
Los concentrados para otra jornada copera
El destacado lugar del Pincha en el museo histórico de la Conmebol
El aguante Pincha: los caminos hasta Asunción
Información General
Fin de una era: las contraseñas dicen adiós
Día del zurdo: claves de una fecha con historia
Volvió la expedición del Conicet que es furor en redes
Banco Provincia presentó una línea de créditos para jóvenes de 18 a 25 años: requisitos para obtener hasta $16 millones en 60 cuotas
¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan
Espectáculos
Wanda Nara está en México participando del rodaje de Love is Blind: todas las fotos
Confirmado: se separaron Evangelina Anderson y Martín Demichelis 
Taylor inicia una nueva era: las teorías swifties
Julieta Prandi: ¿Se termina su pesadilla?
Vicuña sobre su vínculo con Suárez: “Es una pena que se rompió”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla