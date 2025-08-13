Encerraron a una pareja de amigos en el barrio El Peligro para robar de todo

Un hombre de 33 años y una amiga, cuya edad no trascendió, vivieron momentos de terror a raíz de un asalto cometido a mano armada por dos asaltantes en una casa del barrio platense de El Peligro.

Fuentes policiales de esa jurisdicción informaron que este hecho de inseguridad fue perpetrado en la calle 221, en cercanías de Ruta 2, “alrededor de las 20.30” del lunes. En esos momentos -se indicó- los amigos fueron sorprendidos por dos delincuentes armados, que según las víctimas tendrían entre 35 y 40 años, y que cubrían sus cabezas con pasamontañas.

“LOS HICIERON TIRAR AL PISO”

Los voceros luego precisaron cómo fue la mecánica del asalto: “Los hicieron tirar al piso, amenazándolos a punto de pistola. Les ordenaron la entrega de dinero y les repitieron que no les miren la cara”.

”Inclusive -puntualizó uno de los informantes- llegaron a apuntarle a la chica y a sus mascotas”.

Agregó que “a los dos amigos los encerraron en el baño y les exigieron que se quedaran ahí”, a la vez que también los asaltantes “cerraron con llave la puerta de ingreso”.

Sobre las pertenencias sustraídas por los intrusos, el investigador reveló que de ese domicilio “se fueron con 400.000 pesos, dos guitarras criollas, una guitarra eléctrica, un charango y un equipo de música”.

Al mismo tiempo, enumeró que los delincuentes también se apoderaron de “un celular iPhone modelo 16, un celular Samsung modelo Galaxy A04 y otro celular marca Xiaomi Redmi Note 10 Pro”.

El botín, además, incluyó “una consola Play 3, auriculares marca Beat, dos auriculares inalámbricos, una mochila negra y una camioneta marca Volkswagen modelo Amarok, color beige, sin rastreo satelital”.

Los ladrones -que contaron con apoyo exterior- huyeron con ese vehículo de alta gama y dejaron las llaves de la casa “colocadas en la puerta, del lado de afuera”.