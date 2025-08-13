Homenaje a “Don Quijote” y “Sancho Panza” en 7 y 66

La fecha tentativa de inauguración es el próximo 21 de marzo / mun. de lp

A partir del próximo 20 de agosto y con fecha de inauguración el 21 de marzo del año que viene, Plaza España (situada en la intersecección de las avenidas 7 y 66) atravesará un período de reconstrucción y reacondicionamiento.

En principio, según lo informado por la Comuna, se prevé la renovación de las veredas perimetrales y de los caminos internos de la plaza, cuya superficie a intervenir es de aproximadamente 5.600 metros cuadrados. Asimismo, se recuperarán 7.000 metros cuadrados de áreas verdes, se reemplazará el mobiliario urbano y se instalarán nuevas luminarias con tecnología LED.

Las tareas, a cargo de la Municipalidad, prometen la creación de nuevas zonas recreativas y de descanso, un sector de juegos infantiles y un espacio para la práctica deportiva.

Entre los cambios más rutilantes del emplazado, se encuentra la intervención del Monumento a la Confraternidad HispanoArgentina y la instalación de uno en homenaje a “Don Quijote” y “Sancho Panza”, réplica del que se encuentra en la Plaza España de Madrid en homenaje a la creación literaria de Miguel de Cervacantes Saavedra.

Para llevar a cabo las ejecuciones, los criterios serán concensuados y definidos en conjunto con representantes de la comunidad española en la Ciudad, cuyo objetivo es lograr un reacondicionamiento respetuoso del significado histórico y cultural.

En un primer momento, se barajó la posibilidad de construir en el lugar una réplica de la Fuente de Cibeles, pero la comunidad española optó por el homenaje a Don Quijote y Sancho Panza.