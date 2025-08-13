Bajaron todos los dólares y subieron las acciones

El dólar oficial cerró en $1.290 para la compra y $1.330 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de 4% respecto del cierre del lunes.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.330 y $1.335 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.337.

El dólar blue bajó a $1.305 para la compra y $1.325 para la venta, con un retroceso de 0,8%.

El dólar mayorista se ubicó en $1.318 con una baja de 0,2%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,1% hasta $1.322, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un descenso de 0,5% hasta los $1.322,49.

Las reservas del Banco Central se ubicaron el lunes en U$S41.976 millones.

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró en alza y los ADRs en Nueva York operaron con subas de más de 3%.

El S&P Merval subió 0,37% hasta los 2.311.836,20 puntos.

En un panel líder de tendencia mixta, se destacaron las subas de las acciones de Edenor (+3,97%), Transener (+3,37%) e Irsa (+3,08%); mientras que registraron las mayores bajas Sociedad Comercial del Plata (-3,81%), Banco de Valores (-2,80%) y Ternium (-1,25%).

“La jornada del lunes dejó un panorama mixto en los mercados: mientras la renta fija en pesos sigue sin encontrar impulso y registró retrocesos generalizados, la deuda soberana en dólares, apoyada por un contexto externo favorable, y el Merval extendieron las subas”, señaló Cohen.

En tanto, el Ministerio de Economía anunció las condiciones de la licitación prevista para hoy. Según Cohen, “el tope en los tramos más cortos y la inclusión de instrumentos de mayor plazo sugieren que el Tesoro buscaría extender duration para aliviar vencimientos abultados en lo que resta del año, lo que obligaría a convalidar tasas más bajas en las Lecaps cortas o migrar hacia instrumentos más largos”.

Desde Max Capital señalaron que “la atención del mercado se centrará no solo en el ratio de rollover, que dependerá de los requisitos de encajes bancarios, sino también en las tasas de interés que el Tesoro esté dispuesto a convalidar, en un contexto donde las tasas nominales en el tramo corto superan el 50% (con capitalización semestral) y las tasas reales, bien medidas, superan el 17% en el tramo corto” .

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados positivos. Las máximas ganancias fueron de Edenor (+3,50%), Irsa (+2,81%) Grupo Financiero Galicia (+2,55%) y Telecom (+2,47%).

En los títulos públicos, el AL30 ganó 0,07% y el AL35 cayó 0,06%; mientras que el Riesgo País se mantuvo en 773 puntos, según la medición de JP Morgan.