Ya compactaron más de mil vehículos

La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar
La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar
¡$8.000.000! El Súper Cartonazo se hace gigante: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA
Maniobra contrarreloj de Cristina para evitar que le decomisen los bienes
Docentes universitarios retoman la huelga: clases afectadas en facultades y colegios de la UNLP
VIDEO. Destrucción total: encapuchado roció con nafta, prendió fuego una Ranger Raptor y se descubrió que es de Marcos Rojo
Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones, hora y TV
No hay dos sin tres: el Lobo busca su tercer triunfo al hilo ante Lanús
El Suple de Fútbol Infantil Femenino, hoy gratis con EL DIA: fotos, resultados y más
Baja la temperatura y se nubla este miércoles en La Plata: ¿cuándo llega el frío polar?
Fentanilo contaminado; se disparan las muertes: ya son casi 100
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Confirmado: se separaron Evangelina Anderson y Martín Demichelis
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
Cuenta DNI activó este miércoles una de las promos más esperadas en La Plata
Plazo fijo: cuánto tengo que invertir para obtener $1.000.000 en 30 días
El detenido por golpear y prender fuego a su ex negó las acusaciones
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Actividades en La Plata: cursos, celebración, feria, acrobacia y festejos
Encerraron a una pareja de amigos en el barrio El Peligro para robar de todo
Los números de la suerte del miércoles 13 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Tras el cierre con LLA, se rompió el bloque de concejales del PRO local
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Unos 250 autos secuestrados, 678 quemados, 250 motos y 142 coches oficiales fuera de servicio, pasaron o están en vías de pasar por la prensa que los dejará como un cubo de chapa en el predio de 526 y 21.
El proceso ocurre en el marco del Plan de remoción y compactación de vehículos abandonados y quemados, propio de la Comuna local, cuyo objetivo es despejar el espacio público, mejorar la seguridad urbana y reducir el impacto ambiental.
El proceso, además de optimizar el uso del espacio, permite reutilizar materiales y aportar recursos a instituciones de bien público.
En consonancia, el municipio lleva adelante tareas de remoción de vehículos abandonados y quemados en la vía pública.
Actualmente, la Comuna trabaja en más de 300 puntos de la ciudad, donde ya se identificaron cerca de 147 autos abandonados y 245 incendiados.
Según datos oficiales, la estadística crece semanalmente con la detección de nuevos rodados abandonados en las calles de la Ciudad.
LE PUEDE INTERESAR
¡$8.000.000! El Súper Cartonazo se hace gigante: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA
LE PUEDE INTERESAR
Homenaje a “Don Quijote” y “Sancho Panza” en 7 y 66
Estas acciones forman parte del plan que contempla también la transformación del actual Polo de Seguridad en un futuro Predio Logístico Municipal, centralizando equipos, móviles y herramientas comunales para lograr un funcionamiento más eficiente y un ahorro en materia operativa y de alquileres.
A cargo de las tareas están la Secretaría de Seguridad junto a la Secretaría General y de Control Urbano y de Convivencia.
Fue el pasado 15 de julio cuando, con el objetivo de continuar con el Plan integral de remoción de vehículos quemados y abandonados en la vía pública, se puso en marcha el Programa Municipal de Compactación (Promuco).
Con más de 1.500 vehículos por compactar y a la espera de remoción de otros que están a la deriva en las calles de la Ciudad, el destino de los ingresos obtenidos a partir de la chatarra será destinado a entidades de bien público, se informó desde la Comuna.
En este marco, la primera entidad beneficiaria será la Cooperadora del Hospital de Niños Sor María Ludovica.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí