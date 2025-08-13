Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Secuestrados y en desuso

Ya compactaron más de mil vehículos

Ya compactaron más de mil vehículos

por compactar, quemados, abandonados y fuera de servicio / mlp

13 de Agosto de 2025 | 04:29
Unos 250 autos secuestrados, 678 quemados, 250 motos y 142 coches oficiales fuera de servicio, pasaron o están en vías de pasar por la prensa que los dejará como un cubo de chapa en el predio de 526 y 21.

El proceso ocurre en el marco del Plan de remoción y compactación de vehículos abandonados y quemados, propio de la Comuna local, cuyo objetivo es despejar el espacio público, mejorar la seguridad urbana y reducir el impacto ambiental.

El proceso, además de optimizar el uso del espacio, permite reutilizar materiales y aportar recursos a instituciones de bien público.

En consonancia, el municipio lleva adelante tareas de remoción de vehículos abandonados y quemados en la vía pública.

Actualmente, la Comuna trabaja en más de 300 puntos de la ciudad, donde ya se identificaron cerca de 147 autos abandonados y 245 incendiados.

Según datos oficiales, la estadística crece semanalmente con la detección de nuevos rodados abandonados en las calles de la Ciudad.

Estas acciones forman parte del plan que contempla también la transformación del actual Polo de Seguridad en un futuro Predio Logístico Municipal, centralizando equipos, móviles y herramientas comunales para lograr un funcionamiento más eficiente y un ahorro en materia operativa y de alquileres.

A cargo de las tareas están la Secretaría de Seguridad junto a la Secretaría General y de Control Urbano y de Convivencia.

Fue el pasado 15 de julio cuando, con el objetivo de continuar con el Plan integral de remoción de vehículos quemados y abandonados en la vía pública, se puso en marcha el Programa Municipal de Compactación (Promuco).

Con más de 1.500 vehículos por compactar y a la espera de remoción de otros que están a la deriva en las calles de la Ciudad, el destino de los ingresos obtenidos a partir de la chatarra será destinado a entidades de bien público, se informó desde la Comuna.

En este marco, la primera entidad beneficiaria será la Cooperadora del Hospital de Niños Sor María Ludovica.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nro. RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

