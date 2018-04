A metros de Seguridad, los comerciantes trabajan con miedo por una ola de robos

Los damnificados aseguran que la situación empeoró en los dos últimos meses, se agudiza los fines de semana y que actúan varios chicos

“Después de un robo, pedí ayuda en el Ministerio y el guardia de la puerta principal me dijo que lo disculpe pero estaba solo y no me podía ayudar”. La lógica y el sentido común del comerciante que recordó la escena indicaban que tener un comercio bien cerca de algún organismo de la Policía conlleva la garantía de que el lugar tenga más vigilancia que la esperable en otros sectores de la Ciudad. Mucho más si se trata, nada menos, que del Ministerio de Seguridad de la Provincia.

A juzgar por lo que marca la realidad, esa hipótesis no se condice con lo que vienen padeciendo propietarios y empleados de negocios que funcionan en las inmediaciones de la manzana de las calles 2 y 3 entre 51 y 53.

Es que como viene reflejando este diario, esa zona ha sido ganada por una ola de robos. Según contaron las víctimas, en varios casos incluye a niños de entre 8 y 12 años. Los comerciantes sostienen que se reitera su presencia en medio de una sucesión de episodios que también incluye a mayores de edad con armas y la modalidad de robo piraña. También padecen con los ataques nocturnos.

En algunos de los comercios de ese sector próximo al Bosque, se ha coincidido en estimar ante la consulta de este diario que esa inquietante situación “la sufrimos desde febrero último”.

Paralelamente, señalaron que en varios de esos hechos delictivos también han padecido destrozos de diversa índole en sus locales.

“VACÍAN LA CAJA EN 15 SEGUNDOS”

Leandro Vara es el propietario del supermercado situado en la esquina de 2 y 50, uno de los más atacados por la inseguridad en estas últimas semanas.

En diálogo con este diario lamentó tanto los robos cometidos en su negocio como en otros cercanos.

“Solamente en el último mes hubo cuatro robos y desde mediados de febrero vienen registrándose estos episodios todos los fines de semana, con asaltos que se han dado a mano armada. Te vacían una caja registradora en apenas 15 segundos”.

Vara puntualizó que “los sábados y domingos, los horarios críticos de la inseguridad se dan entre las 19,30 y las 21”.

De inmediato aclaró que quienes delinquen en esa zona “además actúan con el local cerrado y aún con la alarma activada”.

Para no dejar dudas sobre el grado de osadía con que se mueven los ladrones que acechan por la zona, mencionó que “un sábado me encontraba hablando por celular en la puerta del supermercado y de repente vi salir a un empleado mío que me dijo que lo acababan de robar”.

Sin poder salir de su asombro por la desagradable novedad, el comerciante quedó todavía más perplejo cuando supo que un joven que rápidamente se había subido a un taxi que lo esperó en la puerta “era el que cometió el asalto en mi negocio”.

Asimismo, hizo referencia a que los asaltos van subiendo en el tono de la violencia con “pibes que entran al local armados y nerviosos”.

Así, no ocultó su preocupación por la situación del personal del comercio que “siente una lógica inquietud por lo que está pasando en determinados días y horarios. A tal punto llega esto que resulta difícil encontrar alguien que quieran trabajar cuando oscurece”.

“Lo mismo le pasa a quienes trabajan en la agencia de loterías de enfrente e imagino que en otros negocios ocurre algo parecido”, acotó Vara.

El propietario del mercado calculó que “en el último mes debo tener tres denuncias y varios llamados al 911”, dijo y añadió que “cuando fui a la comisaría me atendieron 10 puntos, pero me da la sensación de que se encuentran desbordados por tantos casos similares”.

En comercios de diversas áreas de la zona céntrica, cada vez se apela con mayor frecuencia a blindar mostradores con vidrios “antibala” para defenderse de los asaltos a mano armada.

En tal sentido, el dueño del supermercado de 2 y 50 indicó que también ese recurso preventivo viene adoptándose en comercios cercanos al suyo.

Y, al respecto, expuso que “en la agencia de loterías y en la farmacia ya colocaron esos vidrios de blíndex en los mostradores. Pero mi rubro es distinto: no puedo blindar las góndolas”.