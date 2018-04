Lucía Rubio en su versión más sensual

De más está decir que Lucía Rubio tiene una de las mejores colas de la Argentina y que le encanta mostrarla a través de sus cuentas en las redes sociales o en las producciones de fotos que realiza. Pero la cosa no queda ahí, porque cuando declara sabe cómo hacerle volar los ratones a sus seguidores. “En la intimidad me gusta experimentar todo el tiempo”, tiró la secretaria de Fabián Doman en el programa “Nosotros a la mañana”.

La modelo charló en las últimas horas con Teleshow y dejó bien claro que está con ganas de volver a enamorarse. “Con Doman y su panel me llevo bárbaro, la verdad es que le estoy muy agradecida por la oportunidad y el protagonismo que me dio en el programa”, expresó. Emprendedora, lanzó su marca de ropa junto a su amiga Antonela Roseti. “Ella es asesora de imagen y me ayudó bastante a cambiar un poco mi look; entre ella y Matilda Blanco creo que me han mejorado un poquito”, tiró.



Consultada sobre las claves para mantener su figura, la escultural rubia explicó que come “sano y variado”, que va al gimnasio cuando puede y que suele salir a correr por los Bosques de Palermo. Recientemente separada, Lucía dijo que se encuentra “en la etapa del duelo”. “La llevo bastante bien, pensé que iba a ser peor, no está tan mal esto de estar soltera”. Y sobre los hombres, reconoció: “A mí me gustan bien varoniles, simpáticos y exitosos, en lo que sea que se dediquen, pero exitosos.

Y también que amen lo que hagan, y que sean mimosos, compañeros, y que quieran tener muchos hijos”. Rubio contó que a la hora de elegir una parte de su cuerpo se queda con sus ojos. “Igual, los hombres son más de mirar otras cosas”. “No te voy a mentir, soy muy noviera y tengo muchas ganas de volver a enamorarme”, se sinceró.