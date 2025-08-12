Fentanilo trágico: se dispara la cifra de fallecidos y el número de muertes roza los 100
Fentanilo trágico: se dispara la cifra de fallecidos y el número de muertes roza los 100
En la madrugada del sábado, en General Roca, Río Negro, una camioneta de Marcos Rojo sufrió un incendio que la dejó con destrucción total. Ocurrió alrededor de las 4:30 hs y convocó a bomberos y la policía provincial.
El vehículo es una Ford Raptor y, horas más tarde, se conoció quién fue el autor del hecho. Las llamas alertaron a los vecinos, que no dudaron en llamar a las autoridades.
En base a los primeros datos que confirmó la policía de Río Negro, se constató que la camioneta está a nombre de Marcos Rojo, ex Estudiantes y Boca. Se desconoce la razón por la que el vehículo estaba en esa ciudad.
Las cámaras de seguridad de la cuadra de Maipú al 1700 grabaron la secuencia del incendio y al responsable. Según se puede observar, un hombre de campera verde, gorro negro y blanco y pantalón negro se acercó con un bidón en la mano.
Poco después, rocía la camioneta y las cubiertas del lado izquierdo y, en cuestión de segundos, las llamas hicieron lo propio mientras que él escapó corriendo. Una mujer de 50 años se presentó como la damnificada.
