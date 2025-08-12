En la madrugada del sábado, en General Roca, Río Negro, una camioneta de Marcos Rojo sufrió un incendio que la dejó con destrucción total. Ocurrió alrededor de las 4:30 hs y convocó a bomberos y la policía provincial.

El vehículo es una Ford Raptor y, horas más tarde, se conoció quién fue el autor del hecho. Las llamas alertaron a los vecinos, que no dudaron en llamar a las autoridades.

En base a los primeros datos que confirmó la policía de Río Negro, se constató que la camioneta está a nombre de Marcos Rojo, ex Estudiantes y Boca. Se desconoce la razón por la que el vehículo estaba en esa ciudad.

Las cámaras de seguridad de la cuadra de Maipú al 1700 grabaron la secuencia del incendio y al responsable. Según se puede observar, un hombre de campera verde, gorro negro y blanco y pantalón negro se acercó con un bidón en la mano.

Poco después, rocía la camioneta y las cubiertas del lado izquierdo y, en cuestión de segundos, las llamas hicieron lo propio mientras que él escapó corriendo. Una mujer de 50 años se presentó como la damnificada.