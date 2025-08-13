El detenido por golpear y prender fuego a su ex negó las acusaciones

La causa por el violento episodio ocurrido el domingo por la tarde en Arturo Seguí, donde -tal como informó en exclusiva EL DIA- una mujer de 50 años debió ser rescatada por vecinos luego de que su vivienda quedara envuelta en llamas, sumó en la jornada de ayer un nuevo capítulo con la declaración indagatoria del acusado.

José Daniel Gaona, un changarín de 38 años que fue detenido pocas horas después del hecho, negó ante la fiscal María Eugenia Di Lorenzo haber intentado matar a su ex pareja y dio una versión opuesta a la de la víctima. Según su relato, todo ocurrió en el marco de una discusión por una deuda de dinero que ella mantiene con él y que -siempre de acuerdo a sus dichos- le manifestó que no le pagaría.

En esa línea, aseguró que fue la propia mujer quien, en medio de la pelea, prendió fuego la vivienda. De esta manera, buscó desligarse de la grave acusación de “femicidio en grado de tentativa” que pesa en su contra.

El hecho que lo tiene imputado sucedió el domingo en una humilde casa de calle 442 entre 140 y 141. Ese día, de acuerdo a la denuncia de la mujer, Gaona irrumpió en el lugar, la golpeó y luego roció con nafta la construcción antes de encenderla. La víctima contó que, tras recibir golpes en la cabeza y el cuello, se refugió en el baño mientras las llamas consumían gran parte del inmueble y que el acusado, antes de irse, le gritó: “Tomá por hija de p...”.

Encerrada y casi asfixiada, logró pedir ayuda a los gritos. Sus vecinos, que escucharon el pedido desesperado, derribaron la entrada y la pusieron a salvo. “Llegaron justo y la sacaron”, comentó uno de ellos. Aunque sufrió quemaduras leves y dolor por la agresión física, no fue necesario su traslado al hospital de Gonnet.

Como se informó, Gaona fue interceptado por la Policía en 426 y Camino Belgrano con una tarjeta SUBE, 96.000 pesos y un celular. Ahora, tras su indagatoria, la investigación continuará para determinar si la versión que presentó se sostiene con las pruebas recolectadas hasta el momento o si se confirma la acusación inicial por tentativa de femicidio.