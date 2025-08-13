Milei reunió anoche a su tropa y aliados en Olivos para asegurar los vetos en el Congreso
Le estarían faltando 12 legisladores para blindar los rechazos que impulsa la Casa Rosada
El presidente Javier Milei encabezó este martes por la noche una cena en la Residencia de Olivos con diputados de La Libertad Avanza (LLA) y bloques aliados con un objetivo claro: blindar en el Congreso los vetos a las leyes de aumento a las jubilaciones y de emergencia en discapacidad. La cumbre se dio en la previa de una semana clave, en la que la oposición buscará tratar los rechazos presidenciales en el recinto.
Según trascendió, el encuentro buscó delinear una estrategia para conseguir los votos necesarios para sostener las impugnaciones del mandatario y hubo algunos faltazos, como el libertario ahora en el MID, Oscar Zago, y radicales “pelucas”.
El oficialismo enfrenta un duro desafío en la Cámara de Diputados, donde necesita al menos un tercio de los votos (86 sobre 257) para que los vetos no sean revertidos. Con su bloque y el apoyo incondicional del PRO, llega a 74 votos, por lo que necesita negociar con los legisladores que responden a los gobernadores dialoguistas y a los monobloques.
"Todos los diputados de LLA vamos a defender los vetos, es lo correcto. El que duda no debería ser miembro de La Libertad Avanza", afirmó una fuente legislativa que asistió a la cena. En el oficialismo confían en el respaldo del PRO, de quienes dicen que "nos acompañan incondicionalmente, incluso en los momentos en los que se requiere no ser casta y asumir el costo político".
