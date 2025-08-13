Lilia Lemoine se la quiso picantear a Jorge Macri y tuvo que borrar el posteo: ¿qué pasó?

La diputada nacional de las filas libertarias Lilia Lemoine se vio obligada a eliminar un polémico mensaje en la red social X tras criticar al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por una obra que depende de la Nación, es decir, del gobierno de su propio partido, La Libertad Avanza.

En el posteo, que fue borrado minutos después de su publicación, Lemoine cuestionaba el cierre de los cruces a nivel en las calles Cuenca y Campana, en el barrio de Villa del Parque. En un tono enérgico, la legisladora apuntó contra Macri y cerró su mensaje con la frase: "Te aseguró, Jorge Macri, que los vecinos de Villa del Parque te odian". La diputada calificó los trabajos como un "cambio cosmético" y consideró que no justificaban las molestias causadas a los residentes.

Sin embargo, el enérgico descargo de Lemoine tuvo que ser retractado. La legisladora, pese a su cargo en el Congreso, no tuvo en cuenta que la gestión de los ferrocarriles es responsabilidad del gobierno nacional, y no de la Ciudad de Buenos Aires. Con su crítica, terminó apuntando indirectamente a la gestión de su líder político, el presidente Javier Milei. Además, el error se produce a pocos días de que su partido, La Libertad Avanza, sellara una alianza con el PRO en el distrito porteño.

Según un comunicado de Trenes Argentinos, el cierre de los cruces no es por "cambios cosméticos", sino que responde a la necesidad de mejorar la "seguridad operacional ferroviaria". La entidad explicó que los trabajos son urgentes debido al "avanzado deterioro" del hormigón y el desgaste de las redes, que representan un riesgo para los usuarios y la circulación.