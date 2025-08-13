Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Lilia Lemoine se la quiso picantear a Jorge Macri y tuvo que borrar el posteo: ¿qué pasó?

Lilia Lemoine se la quiso picantear a Jorge Macri y tuvo que borrar el posteo: ¿qué pasó?
13 de Agosto de 2025 | 08:03

Escuchar esta nota

La diputada nacional de las filas libertarias Lilia Lemoine  se vio obligada a eliminar un polémico mensaje en la red social X tras criticar al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por una obra que depende de la Nación, es decir, del gobierno de su propio partido, La Libertad Avanza.

En el posteo, que fue borrado minutos después de su publicación, Lemoine cuestionaba el cierre de los cruces a nivel en las calles Cuenca y Campana, en el barrio de Villa del Parque. En un tono enérgico, la legisladora apuntó contra Macri y cerró su mensaje con la frase: "Te aseguró, Jorge Macri, que los vecinos de Villa del Parque te odian". La diputada calificó los trabajos como un "cambio cosmético" y consideró que no justificaban las molestias causadas a los residentes.

Sin embargo, el enérgico descargo de Lemoine tuvo que ser retractado. La legisladora, pese a su cargo en el Congreso, no tuvo en cuenta que la gestión de los ferrocarriles es responsabilidad del gobierno nacional, y no de la Ciudad de Buenos Aires. Con su crítica, terminó apuntando indirectamente a la gestión de su líder político, el presidente Javier Milei. Además, el error se produce a pocos días de que su partido, La Libertad Avanza, sellara una alianza con el PRO en el distrito porteño.

Según un comunicado de Trenes Argentinos, el cierre de los cruces no es por "cambios cosméticos", sino que responde a la necesidad de mejorar la "seguridad operacional ferroviaria". La entidad explicó que los trabajos son urgentes debido al "avanzado deterioro" del hormigón y el desgaste de las redes, que representan un riesgo para los usuarios y la circulación.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fin de la "primaverita" en La Plata: alerta por el regreso del frío polar y una posible ciclogénesis

VIDEO. EL DIA en Paraguay.- El Pincha y un lugar destacado en el museo de la Conmebol

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Furia femicida en La Plata: quiso quemar viva a su ex

Plazos fijos: banco por banco, cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días

Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia
+ Leidas

La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar

Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones, hora y TV

No hay dos sin tres: el Lobo busca su tercer triunfo al hilo ante Lanús

Cuenta DNI activó este miércoles una de las promos más esperadas en La Plata

El aguante Pincha: los caminos hasta Asunción

María Eugenia Talerico, con dirigentes platenses en Plaza Moreno

“Vamos a jugar contra un equipo muy bueno”

Fin de una era: las contraseñas dicen adiós
Últimas noticias de Política y Economía

La minería promete inversiones por casi 20 mil millones de dólares

Plazo fijo: cuánto tengo que invertir para obtener $1.000.000 en 30 días

Juicio por YPF: “Un fallo adverso es incumplible”

Bajaron todos los dólares y subieron las acciones
Deportes
Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones, hora y TV
“Vamos a jugar contra un equipo muy bueno”
Los concentrados para otra jornada copera
El destacado lugar del Pincha en el museo histórico de la Conmebol
El aguante Pincha: los caminos hasta Asunción
Policiales
Detuvieron a un menor con varios antecedentes acusado de robo a mano armada en Berisso
Fentanilo contaminado; se disparan las muertes: ya son casi 100
“Es una crisis sanitaria, una catástrofe nacional producto de dos laboratorios”
El dueño de HLB Pharma negó su responsabilidad
Amenazas y golpes en un nuevo asalto en City Bell
Espectáculos
Impensado: Fito Páez y Eugenia Kolodziej, terminaron con la relación y seguirán distintos caminos
Separados: Mica Tinelli y Licha López le pusieron punto final a la relación  
Sandra Borghi presentó a su nuevo novio: el empresario que la enamoró fue pareja de varias famosas 
La serie de Moria Casán tiene protagonista confirmada: las actrices que formarán parte del proyecto
Wanda Nara está en México participando del rodaje de Love is Blind: todas las fotos
Información General
A 64 años del inicio de la construcción del Muro de Berlín: la historia del primer alemán que lo saltó
Fin de una era: las contraseñas dicen adiós
Día del zurdo: claves de una fecha con historia
Volvió la expedición del Conicet que es furor en redes
Banco Provincia presentó una línea de créditos para jóvenes de 18 a 25 años: requisitos para obtener hasta $16 millones en 60 cuotas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla