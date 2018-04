AMIA: piden cuatro años para Menem

| Publicado en Edición Impresa

La querella de AMIA y de DAIA pidió ayer condenas de 4 años de prisión para el ex presidente y senador Carlos Menem y de 3 para el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y el ex juez federal Juan José Galeano.

En el alegato final del juicio en manos del Tribunal Oral Federal 2 por delitos en la investigación del atentado a la sede de la mutual judía, pidió además 8 años de inhabilitación a Menem para el ejercicio de cargos públicos como “instigador” de los delitos de “encubrimiento”, “abuso de autoridad” y “violación de deberes”.

Para el ex juez del caso Galeano, la querella de las asociaciones judías reclamó además 6 de inhabilitación para ejercer cargos públicos por “encubrimiento, favorecimiento personal, abuso de autoridad y violación de medios de prueba”.

En cuanto Anzorreguy, requirió también 6 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos como partícipe necesario de encubrimiento, abuso de autoridad y falsedad ideológica.

Asimismo, reclamó 3 años de cárcel para el ex policía federal Jorge Palacios, ex titular de la Unidad de Investigaciones Antiterroristas de esa fuerza,

También pidieron 3 años de prisión para el ex agente de la SIDE Juan Carlos Anchezar y el ex comisario de la Federal Carlos Castañeda.