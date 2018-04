Monzó ya comunicó en la Casa Rosada que no seguirá

| Publicado en Edición Impresa

El titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, oficializó ayer el anticipo que publicó este diario en su edición del sábado pasado: que no seguirá en Diputados cuando termine su mandato en 2019.

Ayer se lo comunicó al presidente Mauricio Macri y al jefe de Gabinete, Marcos Peña, con lo cual, si triunfa el oficialismo en las elecciones del año próximo, deberá elegir un nuevo conductor de este estratégico cuerpo legislativo.

Peña confirmó ayer que Monzó le transmitió que no quiere renovar su banca en 2019 y dijo que “es una decisión entendible por el gran esfuerzo” que realiza desde diciembre de 2015 al frente de la Cámara de Diputados”.

En una entrevista por Canal 13, el jefe de Gabinete dijo que Monzó “cumplió un rol muy importante en la Cámara de Diputados” y señaló que “por una cuestión más humana, en diciembre de 2019 pretende colaborar en otra tarea”. Y pese que siempre se habló de diferencias entre ambos, el jefe de Gabinete aseguró que “para nosotros es una persona extraordinaria”.

¿EMBAJADOR EN ESPAÑA?

Si bien el funcionario no detalló cuál será el futuro del presidente de la Cámara de Diputados, en las últimas horas circuló que la intención del legislador bonaerense y ex intendente de Carlos Tejedor es ser embajador en España.

Desde que asumió como titular de Diputados, Monzó tuvo diferencias con algunas medidas del Gobierno y en varias entrevistas dejó traslucir sus diferencias y cuestionamientos al asesor de imagen Jaime Durán Barba.

El legislador siempre fue partidario de ampliar el espacio político e incorporar a dirigentes del peronismo, donde militó muchos años antes de convertirse en uno de los armadores del PRO.

Según había anticipado EL DIA; Monzó se reunió con el Presidente y se comprometió a acompañar la gestión hasta la finalización del mandato. En ese encuentro, se habló, además, de un futuro de quien fuera intendente de Carlos Tejedor lejos del país, acaso, en una embajada, precisamente la de España.

“Es un paso al costado de manera elegante. Emilio apoya y seguirá apoyando al Gobierno, pero prefiere ocupar otro rol”, dijeron esas las fuentes a este diario.

La salida de Monzó de la línea de fuego no tiene tanto que ver con el funcionamiento de la Cámara de Diputados -donde en rigor ha construido consensos para la sanción de varias leyes clave para el Ejecutivo-, sino con algunos planteos políticos “que realizó y no fue escuchado”. Esos planteos no son nuevos.