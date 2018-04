“Tres millones de adultos no tienen primaria o secundaria en la Provincia”

El titular de Educación dice que hay un doble desafío: mejorar el aprendizaje de los chicos y combatir el bajo nivel de formación de los padres, un factor clave en el rendimiento escolar. Cargos, obras, SAE y demás.

CARLOS ALTAVISTA

La gran deuda en materia educativa, dicen los expertos, es un consenso de todos los sectores en torno a una serie de directrices que “resistan” los cambios de gobierno. ¿Usted que opina? “De acuerdo, totalmente”, enfatiza el director general de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny (44), y afirma que están “trabajando en ese sentido”. Pero “si bien es fundamental tener políticas de mediano y largo plazo, hoy existen urgencias. Porque hoy tenemos 3 millones de bonaerenses sin primaria y secundaria; hoy abandonan el secundario la mitad de los alumnos; hoy desaprueba matemática un alto porcentaje”, enumera el economista y especialista en políticas públicas.

En diálogo con este diario, el licenciado en Economía de la Universidad de San Andrés y autor de libros y artículos sobre educación, negó que la Provincia esté implementando un ajuste en el sistema educativo como denuncian los gremios docentes. ¿No hay recortes?

“Creo que se está invirtiendo más que nunca, siempre priorizando al alumno. Se invertirán 5.200 millones de pesos para universalizar el desayuno y merienda y ampliar el servicio de comedor, lo que representa tres veces más que en 2015; 5.500 millones en infraestructura y 500 millones en el boleto estudiantil; estamos creando más de 900 cargos entre el nivel inicial y otros; desdoblamos más de 100 secciones; este año aumentó 36% la matrícula en los institutos de formación docente respecto de 2017, y en 95 mil alumnos la modalidad de adultos. (No hay ajuste), al contrario, hay inversión, que ahora podemos focalizar gracias a la información que nos brinda la evaluación Aprender”, apunta el ministro.

la centralidad de la educación

En los últimos 15 años la universidad creció. En salarios, en infraestructura, en docentes, en alumnos, y mantuvo un buen nivel. Pero los estamentos preuniversitarios retrocedieron. ¿Cómo se reduce esa brecha?

“Inicial, primaria y secundaria, en la provincia de Buenos Aires, tienen grandes desafíos en varios aspectos. Pero dos me preocupan en particular. A nivel secundario, la deserción. Casi la mitad de los chicos y chicas no finalizan el colegio. Eso era grave hace 40 años, era grave hace 20, hoy en día es muchísimo más grave. Pues antes no existían las tecnologías actuales y el trabajo tenía un componente manual mucho más fuerte. Así, la educación, que siempre fue clave, ahora adquiere mucho más centralidad en el desarrollo de una persona, de una familia, de una sociedad y de un país. No tener secundaria hoy es casi sinónimo de no poder avanzar. Y en la Provincia hay más de 3 millones de personas que no tienen primaria y secundaria. De ellos, 1.800.000 adultos no tienen educación primaria. Eso implica un desafío enorme para esa persona, pero también para los hijos. Sabemos, por la evaluación Aprender, que el nivel de vulnerabilidad social y el nivel educativo de los padres tienen un impacto muy grande en el aprendizaje de los chicos. De modo que estamos ante un desafío doble: mejorar los aprendizajes de los niños y la terminalidad de la escuela por parte de los grandes”, realza Sánchez Zinny.

Precisamente, marca como el otro “gran desafío” el tema de los “aprendizajes”. “Hoy tenemos dos años de Aprender (2016, 2017) y bastante información sobre dónde están los déficit. Matemática es uno de los principales. Y también Lengua, en particular comprensión de textos”.

primero la primaria

El ministro contó que este año “se está trabajando en el cambio del diseño curricular de secundaria y de secundaria técnica”, pero que “ya se implementaron los cambios en primaria y en formación docente”.

“Cumplir el punto del estatuto docente que exige el título para dar clases no es un ataque a nadie, eso es calidad educativa”

“Si teniendo tres millones de adultos sin primaria y secundaria sólo graduábamos unos pocos miles, algo funcionaba mal”

“La oferta de formación después del secundario debe complementar universidad, formación profesional y terciaria”

“Si bien en primaria estamos mejor, si a un chico o chica no le va bien a los 14 ó 15 años, eso empezó antes. Por ello apuntamos a fortalecer los aprendizajes en la primaria”, remarca.

“Estuvimos trabajando todo el año pasado en la nueva currícula de primaria, que cuenta con un millón de alumnos en la Provincia, y se instrumentó este año. Se hace especial hincapié en prácticas del lenguaje y matemática. Además se actualizan aspectos en la metodología de enseñanza. Estamos realizando un trabajo muy directo con los docentes y directivos a partir de este currículum, que establece lo que hay que alcanzar pero, a la vez, le da autonomía a las escuelas que participan. Y es que los que más saben de educación son quienes están frente al aula”, asevera.

Ahora bien, ¿qué ocurre con los futuros docentes? “También hemos implementado un cambio en el diseño curricular de matemática y lengua en los institutos de formación docente, donde añadimos el aprendizaje de las habilidades blandas (creatividad, capacidad de trabajo en equipo, responsabilidad, honestidad, compromiso, actitudes proactivas), y las problemáticas de las que tanto hablamos pero que no estaban en la currícula, como el bullying y las adicciones”.

adultos

El conflicto por los bachilleratos de adultos nunca quedó claro. Dio la sensación de que el gobierno apuntó al tramo obligatorio (hasta 18 años) y el resto quedó a la deriva, se le hace notar al funcionario.

“No. Es que en los programas de adultos de la Provincia había una gran cantidad de chicos de 14, 15, 16 años. Y nosotros queremos que terminen la secundaria. Por eso implementamos las aulas de aceleración (415 en total, 57 en La Plata) para que esos adolescentes puedan reinsertarse dentro de un año en el secundario. Y los programas de adultos, como los Cens (se crearon 260 nuevos) y los Fines, son para los de más de 18. Algunos hablaron de cierre de la modalidad, pero lo cierto es que este año se inscribieron 95 mil alumnos más que en 2017”, apunta.

sin docentes

¿Qué ocurre con los cursos de secundaria que aún no tienen profesores? Eso implica una pérdida de días de clase mucho mayor que la causada por los paros... “Hasta el año pasado no se sabía cuántos alumnos había ni dónde estaban. Hoy tenemos mucha más información al respecto, lo que no implica que no cometamos errores. Si no fuimos lo suficientemente rápidos en los nombramientos, me hago cargo”, dice Sánchez Zinny, para pasar a otra iniciativa que nació del Aprender: la red de aprendizaje.

“La lanzamos con 2 mil escuelas de todos los niveles, que se sumaron en forma voluntaria. Son establecimientos de inicial, primaria y secundaria muy vulnerables en términos económicos, pero también con malos resultados en Aprender. Se trabaja fuertemente en la capacitación de los directivos, en la integración con los docentes, en gestión y armado de equipos. Existe una inversión específica en infraestructura y en tecnología. Y se apunta a que se incorpore el concepto de aprendizaje por proyectos”, describe.

“Hay que involucrar a todos los sectores en esta mejora de la educación. Ya firmamos convenios con 90 municipios para mejorar la infraestructura que, entre otras cosas, permitirá que cada vez más chicos accedan al jardín de infantes. Y desde ya que se debe tener una política de largo plazo. Pero creo que hoy existen urgencias por atender, al mismo tiempo que se apunta a generar iniciativas que provoquen impacto en los aprendizajes de los alumnos. Esa es la tarea principal”, finaliza.