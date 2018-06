La intimidad de la reconciliación menos pensada: Guillote y el Diez

Fue en la previa del partido de Argentina frente a Nigeria, en el Mundial de Rusia

Durante años supieron ser una de las duplas más unidas del deporte a nivel mundial, uno jugando el otro desde afuera del campo de juego. Donde iba uno estaba el otro. Pero algo se rompió, y a partir de ahí pasaron a ser prácticamente enemigos íntimos.

La última vez que se los vio en público juntos fue en uno de los peores momentos para uno de ellos. "Hacía mucho tiempo que no lo veía. Quise verlo para que se despidiera de mi papá y eso fue todo. A mí no me liga nada con él. Lo de Guillermo fue un pasado hermoso donde yo maté la palabra amigo", contó por aquel entonces uno de los protagonistas. "No me digan que hay mucha gente que puede ser amiga mía. Yo quise a uno y ese se me fue… y me cagó. Como ese, creo que no encuentre otro. ¿Me quiere? Bueno, ya está. A mí dame todos los autos, yo corro, pero la marcha atrás, olvidátela", completó.

Nadie pensaba que otra vez se los podría ver juntos. Y menos en público. Bueno, eso sucedió ayer, en el estadio donde Argentina consiguió una épica clasificación a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. Previo al partido, y en el palco que tenía a su disposición, Diego Maradona se sacó una foto con Guillermo Coppola ambos abrazados, como si aquello que los separó hubiera quedado atrás definitivamente y hoy otra vez pueden estar juntos, como los buenos amigos que ambos aseguraron haber sido.