Política y Economía

Elecciones bonaerenses 2025: realizaron el simulacro en el centro de cómputos

Elecciones bonaerenses 2025: realizaron el simulacro en el centro de cómputos
23 de Agosto de 2025 | 17:48

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires realizó hoy un simulacro del sistema de transmisión, recepción y difusión de datos que se utilizará en las elecciones provinciales del próximo 7 de septiembre. La prueba contó con la participación del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y autoridades electorales con competencia en los comicios. Fiscales de más de veinte partidos y agrupaciones políticas que intervendrán en los comicios asistieron también a la prueba, tanto de manera presencial como a distancia, y pudieron supervisar de manera directa el funcionamiento de los sistemas y procesos implementados.

La actividad se desarrolló en el centro de cómputos instalado por el Correo Argentino en su Sede Operativa Central, ubicada en Monte Grande (municipio de Esteban Echeverría). Asimismo, el centro operativo del Correo Argentino situado en el barrio de Barracas (ciudad de Buenos Aires) también estuvo funcionando en el marco del simulacro.

De La Plata hacia toda la Provincia: arrancó el despliegue de urnas para las elecciones

El objetivo de la actividad, que había sido antecedida por un testeo realizado el pasado 9 de agosto, fue verificar de manera integral el funcionamiento de los servicios y componentes clave del proceso electoral, tales como la logística, la trazabilidad de los envíos, la capacitación de los operadores, la conectividad y las aplicaciones de software necesarias para la transmisión de los telegramas de escrutinio de mesa. Esta transmisión se realiza con los kits distribuidos en los establecimientos de votación o en las sucursales electorales del Correo Argentino y constituye una etapa esencial del operativo electoral. Asimismo, en el simulacro realizado hoy se testeó el sistema que se empleará para la difusión pública de la información el día de las elecciones.

Para la prueba se contó con la labor de 440 digitadores de datos en los dos centros del Correo Argentino (Monte Grande y Barracas) encargados de recibir telegramas y cargarlos en el sistema. En este simulacro se tomaron como referencia los datos previstos para la elección general del 7 de septiembre: un universo de 6.934 locales de votación y un total de 41.189 mesas. De ese total, 5.555 locales transmitirán directamente, mientras que los 1.384 restantes, que no cuentan con capacidad de transmisión, enviarán sus telegramas desde las sucursales electorales digitales del Correo Argentino.

En el cierre de la actividad y ante los medios de comunicación presentes, el ministro Bianco explicó: “Estamos muy conformes con los resultados. Los sistemas y procesos que probamos hoy y que se utilizarán el 7 de septiembre garantizan la absoluta transparencia y trazabilidad de la información. Los datos cargados al cierre de los comicios podrán ser consultados en la web y a través de una aplicación móvil”.

