Clásico soñado para Fideo Di María: con su gol, Rosario Central le ganó a Newell’s

23 de Agosto de 2025 | 19:28

Rosario Central superó por 1 a 0 a Newell's y se quedó con el clásico rosarino, en el marco de la sextra fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El único gol del encuentró lo marcó Ángel Di María.

A los 37 minutos del segundo tiempo, y de tiro libre, el delantero Ángel Di María rompió el cero en el clásico ante Newell’s y ahora Rosario Central gana por 1 a 0.

🔥⚽ ¡GOLAZO DE TIRO LIBRE DEL FIDEO DI MARÍA PARA EL 1-0 DE ROSARIO CENTRAL!





¡EL HÉROE DE LA NOCHE EN ARROYITO! Ángel Di María ovacionado por todos luego del triunfo de Rosario Central con un golazo suyo.



