Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Clásico soñado para Fideo Di María: con su gol, Rosario Central le ganó a Newell’s

Clásico soñado para Fideo Di María: con su gol, Rosario Central le ganó a Newell’s
23 de Agosto de 2025 | 19:28

Escuchar esta nota

Rosario Central superó por 1 a 0 a Newell's y se quedó con el clásico rosarino, en el marco de la sextra fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El único gol del encuentró lo marcó Ángel Di María.

A los 37 minutos del segundo tiempo, y de tiro libre, el delantero Ángel Di María rompió el cero en el clásico ante Newell’s y ahora Rosario Central gana por 1 a 0.

LE PUEDE INTERESAR

Los Pumas van por un triunfo histórico: vencen a los All Blacks en duelo parejo en Liniers

LE PUEDE INTERESAR

En medio un clima caliente, San Lorenzo le ganó con lo justo a Instituto

EN DESARROLLO

 

 

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Tirate o te doy un tiro”: lo amenazaron con un arma y saltó de su auto en movimiento en La Plata

Gimnasia va por un festejo postergado en San Juan: horario, formaciones y TV

Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza

“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

VIDEO.- Fantino estalló por las presuntas coimas en el Gobierno: "Si chorearon que vayan a Guantánamo"

La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata

Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
+ Leidas

Gimnasia va por un festejo postergado en San Juan: horario, formaciones y TV

Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza

Jubilados bonaerenses: aclaración del IPS sobre la publicación de un aumento de haberes

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

El Gobierno en la mira: avanza la causa por defraudación

La agenda deportiva de este sábado, desbordada: horarios y TV

“Che Milei... ¿Te acordás de la Causa Vialidad”

Un escándalo que golpea el corazón del poder mileísta e impacta fuerte en la campaña
Últimas noticias de Deportes

Gimnasia va por un festejo postergado en San Juan: horario, formaciones y TV

Los Pumas van por un triunfo histórico: vencen a los All Blacks en duelo parejo en Liniers

En medio un clima caliente, San Lorenzo le ganó con lo justo a Instituto

La agenda deportiva de este sábado, desbordada: horarios y TV
La Ciudad
Manteros del Parque Saavedra fueron relocalizados en el Paseo de Compras de Villa Elvira
Médicos bonaerenses aceptaron el aumento en paritarias: por categorías, así quedan los salarios de la Salud
Olor nausebundo y trastorno para peatones en barrio Norte por una cloaca tapada
El mapa de cortes y desvíos para los próximos días en La Plata
Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza
Policiales
“Tirate o te doy un tiro”: el viaje del horror para un chofer que levantó pasajeros cerca de la megatoma en La Plata
“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio
Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
Incendio arrasó con una casilla en la Megatoma de Los Hornos: "Comenzó por una estufa"
Extrema tensión en La Plata: un hombre intentó arrojarse del puente en medio del fuerte operativo policial por los manteros
Espectáculos
De Miami a un campo bonaerense: la boda de Tini y De Paul va tomando color
La salud de El Polaco: grabó un video desde el hospital y contó detalles
La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata
Juan Pablo Skrt: la voz platense que emociona a los All Blacks
“Está re loco, ayúdenlo”: Flor Vigna no perdona a Luciano Castro
Política y Economía
Escándalo de los audios y las coimas: la Justicia acelera la investigación y peritan los teléfonos
Elecciones bonaerenses: realizaron el simulacro en el centro de cómputos
Escándalo de los audios sobre presuntas coimas: el Gobierno reacciona y dice que “está armado”
"Que sigan rompiendo banners, vamos a pintar la ciudad de rosa"
Panorama económico: el mercado argentino se fue otra vez a la banquina

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla