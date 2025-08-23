Clásico soñado para Fideo Di María: con su gol, Rosario Central le ganó a Newell’s

Escándalo de los audios y las coimas: la Justicia acelera la investigación y peritan los teléfonos
Escándalo de los audios y las coimas: la Justicia acelera la investigación y peritan los teléfonos
Gimnasia va por un festejo postergado en San Juan: horario, formaciones y TV
“Tirate o te doy un tiro”: el viaje del horror para un chofer que levantó pasajeros cerca de la megatoma en La Plata
Médicos bonaerenses aceptaron el aumento en paritarias: por categorías, así quedan los salarios de la Salud
Manteros del Parque Saavedra fueron relocalizados en el Paseo de Compras de Villa Elvira
Los Pumas van por un triunfo histórico: vencen a los All Blacks en duelo parejo en Liniers
Clásico soñado para Fideo: con gol de Di María, Rosario Central le ganó a Newell’s
Elecciones bonaerenses: realizaron el simulacro en el centro de cómputos
La Plata: fuerte operativo policial y tensión por la presencia de manteros en Meridiano V
Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza
VIDEO.- Fantino estalló por las presuntas coimas en el Gobierno: "Si chorearon que vayan a Guantánamo"
Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
Panorama económico: el mercado argentino se fue otra vez a la banquina
De Miami a un campo bonaerense: la boda de Tini y De Paul va tomando color
La salud de El Polaco: grabó un video desde el hospital y contó detalles
El mapa de cortes y desvíos para los próximos días en La Plata
Incendio arrasó con una casilla en la Megatoma de Los Hornos: "Comenzó por una estufa"
Extrema tensión en La Plata: un hombre intentó arrojarse del puente en medio del fuerte operativo policial por los manteros
Dolor en Berisso: murió histórica integrante de la colectividad ucraniana y postergan el festejo de hoy
Milei, junto a Karina en Rosario: evitó hablar de las presuntas coimas y le apuntó a "sodomitas del capital, orcos y kukas"
Cambio del huso horario en el país: sensación de "jet lag" y otras consecuencias que podría causar
¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Los números que salieron hoy sábado en EL DIA
Carnicerías, el descuento más esperado de Cuenta DNI: este sábado, el último del mes con la promo
La agenda deportiva de este sábado, desbordada: horarios y TV
Sábado soleado para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
NINI mayorista, una gran experiencia: fin de semana con estas ofertas
Sin piedad: motochorros le sacan hasta los remedios para la diabetes a una mujer en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Rosario Central superó por 1 a 0 a Newell's y se quedó con el clásico rosarino, en el marco de la sextra fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
El único gol del encuentró lo marcó Ángel Di María.
A los 37 minutos del segundo tiempo, y de tiro libre, el delantero Ángel Di María rompió el cero en el clásico ante Newell’s y ahora Rosario Central gana por 1 a 0.
LE PUEDE INTERESAR
Los Pumas van por un triunfo histórico: vencen a los All Blacks en duelo parejo en Liniers
LE PUEDE INTERESAR
En medio un clima caliente, San Lorenzo le ganó con lo justo a Instituto
EN DESARROLLO
🔥⚽ ¡GOLAZO DE TIRO LIBRE DEL FIDEO DI MARÍA PARA EL 1-0 DE ROSARIO CENTRAL!— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 23, 2025
🇦🇷📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura pic.twitter.com/frb9xyNAwV
¡EL HÉROE DE LA NOCHE EN ARROYITO! Ángel Di María ovacionado por todos luego del triunfo de Rosario Central con un golazo suyo.— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 23, 2025
🇦🇷📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausurapic.twitter.com/BbdlwXbc5y
¡EL GIGANTE DE ARROYITO RENDIDO A LOS PIES DEL FIDEO DI MARÍA!— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 23, 2025
🇦🇷📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausurapic.twitter.com/8O0GHR7FbE
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí