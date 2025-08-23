Los Pumas y otro triunfo para la historia ante los poderosos All Black: les ganaron por primera vez en el país
Escándalo de los audios y las coimas: la Justicia acelera la investigación y peritan los teléfonos
“Tirate o te doy un tiro”: el viaje del horror para un chofer que levantó pasajeros cerca de la megatoma en La Plata
Médicos bonaerenses aceptaron el aumento en paritarias: por categorías, así quedan los salarios de la Salud
Manteros del Parque Saavedra fueron relocalizados en el Paseo de Compras de Villa Elvira
Clásico soñado para Fideo: con gol de Di María, Rosario Central le ganó a Newell’s
La bronca de la madre del platense Ian Moche por las presuntas coimas en discapacidad
Elecciones bonaerenses: realizaron el simulacro en el centro de cómputos
La Plata: fuerte operativo policial y tensión por la presencia de manteros en Meridiano V
Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza
VIDEO.- Fantino estalló por las presuntas coimas en el Gobierno: "Si chorearon que vayan a Guantánamo"
Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
Panorama económico: el mercado argentino se fue otra vez a la banquina
De Miami a un campo bonaerense: la boda de Tini y De Paul va tomando color
La salud de El Polaco: grabó un video desde el hospital y contó detalles
El mapa de cortes y desvíos para los próximos días en La Plata
Incendio arrasó con una casilla en la Megatoma de Los Hornos: "Comenzó por una estufa"
Extrema tensión en La Plata: un hombre intentó arrojarse del puente en medio del fuerte operativo policial por los manteros
Dolor en Berisso: murió histórica integrante de la colectividad ucraniana y postergan el festejo de hoy
Milei, junto a Karina en Rosario: evitó hablar de las presuntas coimas y le apuntó a "sodomitas del capital, orcos y kukas"
Cambio del huso horario en el país: sensación de "jet lag" y otras consecuencias que podría causar
¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Los números que salieron hoy sábado en EL DIA
Carnicerías, el descuento más esperado de Cuenta DNI: este sábado, el último del mes con la promo
La agenda deportiva de este sábado, desbordada: horarios y TV
Sábado soleado para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
NINI mayorista, una gran experiencia: fin de semana con estas ofertas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La justicia federal dio un nuevo impulso a la causa iniciada por la filtración de audios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se revela un entramado de corrupción cuyos beneficiarios serían Karina Milei, hermana del presidente y Secretaria General de la Presidencia, además del subsecretario Eduardo “Lule” Menem, comenzó a extraer y analizar el contenido de los teléfonos secuestrados a funcionarios y empresarios vinculados al escándalo —una maniobra temprana para acelerar la investigación de posibles irregularidades en licitaciones, especialmente en favor de la droguería Suizo Argentina.
Entre los celulares intervenidos figuran dos de Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS, quien fue localizado el viernes por la policía en su casa de Pilar. Allí le secuestraron los dispositivos, junto con documentos, una máquina contadora de billetes y su camioneta Nivus. También fue allanado Daniel María Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de ANDIS, cuyo celular también está siendo examinado por la Justicia.
Otro de los señalados es Emmanuel Kovalivker, directivo de Suizo Argentina, quien fue encontrado por la Policía intentando abandonar su domicilio con una gran suma de dinero, incluyendo sobres con dólares y anotaciones. Su teléfono ya está en manos de DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal), donde se iniciará una “extracción forense” para recuperar mensajes, archivos y otros datos potenciales como evidencia.
El fiscal federal a cargo, Franco Picardi, impulsa la revisión rápida de estos aparatos para detectar posibles indicios de licitaciones o compras arregladas que favorecieran a la droguería sospechada. Esta acción judicial se enmarca dentro de una serie de allanamientos —alrededor de quince— realizados en sedes oficiales, domicilios y oficinas vinculadas al caso, con el objetivo de recolectar documentos, dispositivos electrónicos y otros elementos probatorios.
Paralelamente, se activaron medidas de prevención: se impuso la prohibición de salida del país a Spagnuolo, al exdirector Garbellini y a los empresarios Emmanuel, Jonathan y su padre, Eduardo Kovalivker, todos relacionados con Suizo Argentina. La causa, que se remonta a denuncias realizadas por un hombre que sería Spagnuolo respecto de supuestas coimas, involucra además el supuesto pago de porcentajes indebidos en licitaciones de medicamentos, y nombra a figuras próximas a Karina Milei y al subsecretario Eduardo “Lule” Menem.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí