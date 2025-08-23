Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Escándalo de los audios y las coimas: la Justicia acelera la investigación y peritan los teléfonos

Escándalo de los audios y las coimas: la Justicia acelera la investigación y peritan los teléfonos
23 de Agosto de 2025 | 19:21

Escuchar esta nota

La justicia federal dio un nuevo impulso a la causa iniciada por la filtración de audios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se revela un entramado de corrupción cuyos beneficiarios serían Karina Milei, hermana del presidente y Secretaria General de la Presidencia, además del subsecretario Eduardo “Lule” Menem, comenzó a extraer y analizar el contenido de los teléfonos secuestrados a funcionarios y empresarios vinculados al escándalo ⁠—una maniobra temprana para acelerar la investigación de posibles irregularidades en licitaciones, especialmente en favor de la droguería Suizo Argentina⁠.

Entre los celulares intervenidos figuran dos de Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS, quien fue localizado el viernes por la policía en su casa de Pilar. Allí le secuestraron los dispositivos, junto con documentos, una máquina contadora de billetes y su camioneta Nivus. También fue allanado Daniel María Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de ANDIS, cuyo celular también está siendo examinado por la Justicia.

Otro de los señalados es Emmanuel Kovalivker, directivo de Suizo Argentina, quien fue encontrado por la Policía intentando abandonar su domicilio con una gran suma de dinero, incluyendo sobres con dólares y anotaciones. Su teléfono ya está en manos de DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal), donde se iniciará una “extracción forense” para recuperar mensajes, archivos y otros datos potenciales como evidencia.

El fiscal federal a cargo, Franco Picardi, impulsa la revisión rápida de estos aparatos para detectar posibles indicios de licitaciones o compras arregladas que favorecieran a la droguería sospechada. Esta acción judicial se enmarca dentro de una serie de allanamientos —alrededor de quince— realizados en sedes oficiales, domicilios y oficinas vinculadas al caso, con el objetivo de recolectar documentos, dispositivos electrónicos y otros elementos probatorios.

Paralelamente, se activaron medidas de prevención: se impuso la prohibición de salida del país a Spagnuolo, al exdirector Garbellini y a los empresarios Emmanuel, Jonathan y su padre, Eduardo Kovalivker, todos relacionados con Suizo Argentina. La causa, que se remonta a denuncias realizadas por un hombre que sería Spagnuolo respecto de supuestas coimas, involucra además el supuesto pago de porcentajes indebidos en licitaciones de medicamentos, y nombra a figuras próximas a Karina Milei y al subsecretario Eduardo “Lule” Menem.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Escándalo de los audios sobre presuntas coimas: el Gobierno reacciona y dice que “está armado”

Fuerte repercusión internacional por el escándalo de las presuntas coimas en Discapacidad: "Mani pulite a la argentina"
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Tirate o te doy un tiro”: lo amenazaron con un arma y saltó de su auto en movimiento en La Plata

Gimnasia empata 0 a 0 ante San Martín en San Juan

Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza

“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

VIDEO.- Fantino estalló por las presuntas coimas en el Gobierno: "Si chorearon que vayan a Guantánamo"

La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata

Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
+ Leidas

Gimnasia empata 0 a 0 ante San Martín en San Juan

Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza

Jubilados bonaerenses: aclaración del IPS sobre la publicación de un aumento de haberes

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

El Gobierno en la mira: avanza la causa por defraudación

La agenda deportiva de este sábado, desbordada: horarios y TV

“Che Milei... ¿Te acordás de la Causa Vialidad”

Dolor en Berisso: murió histórica integrante de la colectividad ucraniana y postergan el festejo de hoy
Últimas noticias de Política y Economía

La bronca de la madre del platense Ian Moche por las presuntas coimas en discapacidad

Elecciones bonaerenses: realizaron el simulacro en el centro de cómputos

Escándalo de los audios sobre presuntas coimas: el Gobierno reacciona y dice que “está armado”

"Que sigan rompiendo banners, vamos a pintar la ciudad de rosa"
Deportes
Gimnasia empata 0 a 0 ante San Martín en San Juan
Los Pumas y otro triunfo para la historia ante los poderosos All Black: les ganaron por primera vez en Argentina
Clásico soñado para Fideo: con gol de Di María, Rosario Central le ganó a Newell’s
En medio un clima caliente, San Lorenzo le ganó con lo justo a Instituto
La agenda deportiva de este sábado, desbordada: horarios y TV
Policiales
“Tirate o te doy un tiro”: el viaje del horror para un chofer que levantó pasajeros cerca de la megatoma en La Plata
“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio
Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
Incendio arrasó con una casilla en la Megatoma de Los Hornos: "Comenzó por una estufa"
Extrema tensión en La Plata: un hombre intentó arrojarse del puente en medio del fuerte operativo policial por los manteros
Espectáculos
De Miami a un campo bonaerense: la boda de Tini y De Paul va tomando color
La salud de El Polaco: grabó un video desde el hospital y contó detalles
La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata
Juan Pablo Skrt: la voz platense que emociona a los All Blacks
“Está re loco, ayúdenlo”: Flor Vigna no perdona a Luciano Castro
Información General
Cambio del huso horario en el país: sensación de "jet lag" y otras consecuencias que podría causar
Controladores aéreos: el paro se sintió en todo el país
Usan IA para detectar el cáncer de mama
Se vuelve a instalar el debate por el huso horario
Los números de la suerte del sábado 23 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla