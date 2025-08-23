El mapa de cortes y desvíos para los próximos días en La Plata

La Plata: fuerte operativo policial y tensión por la presencia de manteros en Meridiano V
La Plata: fuerte operativo policial y tensión por la presencia de manteros en Meridiano V
Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
Un escándalo que golpea el corazón del poder mileísta e impacta fuerte en la campaña
Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza
VIDEO.- Fantino estalló por las presuntas coimas en el Gobierno: "Si chorearon que vayan a Guantánamo"
De Miami a un campo bonaerense: la boda de Tini y De Paul va tomando color
Gimnasia va por un festejo postergado en San Juan: horario, formaciones y TV
La salud de El Polaco: grabó un video desde el hospital y contó detalles
"El fentanilo dio mal": los "explosivos" chats de los empleados de los laboratorios investigados por las 96 muertes
Incendio arrasó con una casilla en la Megatoma de Los Hornos: "Comenzó por una estufa"
Extrema tensión en La Plata: un hombre intentó arrojarse del puente en medio del fuerte operativo policial por los manteros
Dolor en Berisso: murió histórica integrante de la colectividad ucraniana y postergan el festejo de hoy
Milei, junto a Karina en Rosario: evitó hablar de las presuntas coimas y le apuntó a "sodomitas del capital, orcos y kukas"
Cambio del huso horario en el país: sensación de "jet lag" y otras consecuencias que podría causar
¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Los números que salieron hoy sábado en EL DIA
Carnicerías, el descuento más esperado de Cuenta DNI: este sábado, el último del mes con la promo
La agenda deportiva de este sábado, desbordada: horarios y TV
Sábado soleado para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
NINI mayorista, una gran experiencia: fin de semana con estas ofertas
Sin piedad: motochorros le sacan hasta los remedios para la diabetes a una mujer en La Plata
Las ofertas en El Nene para este fin de semana con 20% de reintegro con Modo
Millonaria estafa virtual a una jubilada de 84 años en La Plata
“No mires o te limpiamos”: los detalles de la salidera bancaria a un jubilado en La Plata
Cruel asalto a una mujer mientras iba con su hija a tomar el colectivo en la Av. 122
“Tirate o te doy un tiro”: lo amenazaron con un arma y saltó de su auto en movimiento en La Plata
Jubilados bonaerenses: aclaración del IPS sobre la publicación de un aumento de haberes
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Debido a la realización de diversos trabajos de pavimentación, bacheo y mejoras hidráulicas incluidas en La Plata, se dispondrán cortes y desvíos en la circulación vehicular para la próxima semana.
"Se recomienda a los vecinos circular con cuidado, tomar vías alternativas y respetar la señalización dispuesta en los sectores intervenidos", indicaron desde la Comuna.
Cabe destacar que los cortes y desvíos previstos podrían modificarse en función del clima y de los avances que se vayan realizando en cada barrio.
A continuación, el listado de cortes programados y los frentes de obra activos para la próxima semana:
Lunes
Obra hidráulica - 490 y 25 (Gonnet)
Mejorado calle de tierra - 48, 49 y 52 entre 173 y 177 (Lisandro Olmos)
Obra hidráulica (alcantarilla) - 161 y 37 (Melchor Romero)
Nuevo asfalto - 426 entre Camino General Belgrano y 28 bis (El Rincón)
Nueva avenida 60 (segundo tramo) - 60 entre 137 y 143 (Los Hornos)
Nuevo asfalto y obras hidráulicas - 3 entre 415 bis y 42 (Villa Elisa)
Martes
Bacheo de hormigón - 44 entre 131 y 167 (Lisandro Olmos / San Carlos)
Nuevo asfalto y obras hidráulicas - 610 entre 13 y 22 (Altos de San Lorenzo)
Mejorado calle de tierra - 620 entre 137 y 155 (La Armonía, Arana)
Bacheo asfáltico - 27 y 50 (casco urbano)
Finalización de 514 entre 2 y 7 (Villa Castells)
Nueva avenida 60 (2do tramo) - 60 entre 137 y 143 (Los Hornos)
Nuevo asfalto y obras hidráulicas - 3 entre 415 bis y 42 (Villa Elisa)
LE PUEDE INTERESAR
Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza
Miércoles
Nuevo asfalto - Desde 3 hasta 7 y de 470 a 474 bis (Savoia)
Bacheo de hormigón - avenida 520 – ingreso Parque Industrial I
Obra hidráulica - puente Vehicular 148 y Arroyo Rodríguez (Gorina)
Bacheo asfáltico - 98 entre 7 y 13 (Villa Elvira)
Nueva avenida 60 (2do tramo) - 60 entre 137 y 143 (Los Hornos)
Nuevo asfalto y obras hidráulicas - 3 entre 415 bis y 42 (Villa Elisa)
Jueves
Bacheo asfáltico - de 21 a 21 A y desde 426 hasta 449 (City Bell)
Obra hidráulica (alcantarilla) - 161 y 37 ( Lisandro Olmos)
Bacheo de hormigón - 34 entre 16 y 17 (casco urbano)
Nuevo asfalto - 24 entre 86 y 89 (Altos de San Lorenzo)
Mejorado de calle - 621 entre 137 y 143 (La armonía, Arana)
Nueva avenida 60 (2do tramo) - 60 entre 137 y 143 (Los Hornos)
Nuevo asfalto y obras hidráulicas - 3 entre 415 bis y 42 (Villa Elisa)
Viernes
Obra hidráulica (conducto) - 18 entre 663 y 669 (Parque Sicardi)
Obra hidráulica (zanjeo) - 18 entre 659 y 663 (Parque Sicardi)
Nuevo asfalto - 495 entre 25 y 28 (Gonnet)
Mejorado calle de tierra - Desde 132 hasta 141 y de 438 a 443 bis (El Rincón)
Nuevo pavimento y obras hidráulicas - 38 entre 137 y 143 (San Carlos)
Inauguración de la nueva pavimentación con hidráulica - 428 entre 25 y 31 bis (El Rincón)
Inauguración de la nueva pavimentación - 3 entre 415 bis y 419 (Villa Elisa)
Nueva avenida 60 (segundo tramo) - 60 entre 137 y 143 (Los Hornos)
Nuevo asfalto y obras hidráulicas - 3 entre 415 bis y 42 (Villa Elisa)
DESVÍOS PROGRAMADOS en LA PLATA
3 entre 415 bis y 42 (Villa Elisa)
Corte total en las calles 3 y 41 y en 415 bis y 2. Quienes ingresen desde la autopista, deberán hacerlo por la calle habitual, calle 1, y tomar 44 hacia el centro. Quienes salgan desde el Camino Centenario por 419, deberán seguir hasta calle 1 para cruzar las vías en 415 bis y salir a la autopista.
60 entre 137 y 143 (Los Hornos)
Cerrado el tránsito en 137. Avanzan los trabajos hacia 143, implicando el cierre de manera eventual por tareas puntuales. En esos casos, quienes circulen hacia el centro podrán continuar por 61. Quienes transiten desde el casco, deberán desviarse por 62 o 57.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí