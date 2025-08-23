Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

El mapa de cortes y desvíos para los próximos días en La Plata

El mapa de cortes y desvíos para los próximos días en La Plata
23 de Agosto de 2025 | 15:26

Escuchar esta nota

 Debido a la realización de diversos trabajos de pavimentación, bacheo y mejoras hidráulicas incluidas en La Plata, se dispondrán cortes y desvíos en la circulación vehicular para la próxima semana.

"Se recomienda a los vecinos circular con cuidado, tomar vías alternativas y respetar la señalización dispuesta en los sectores intervenidos", indicaron desde la Comuna.

Cabe destacar que los cortes y desvíos previstos podrían modificarse en función del clima y de los avances que se vayan realizando en cada barrio. 

A continuación, el listado de cortes programados y los frentes de obra activos para la próxima semana:

Lunes
Obra hidráulica - 490 y 25 (Gonnet)
Mejorado calle de tierra - 48, 49 y 52 entre 173 y 177 (Lisandro Olmos)
Obra hidráulica (alcantarilla) - 161 y 37 (Melchor Romero)
Nuevo asfalto - 426 entre Camino General Belgrano y 28 bis (El Rincón)
Nueva avenida 60 (segundo tramo) - 60 entre 137 y 143 (Los Hornos)
Nuevo asfalto y obras hidráulicas - 3 entre 415 bis y 42 (Villa Elisa)

Martes
Bacheo de hormigón - 44 entre 131 y 167 (Lisandro Olmos / San Carlos)
Nuevo asfalto y obras hidráulicas - 610 entre 13 y 22 (Altos de San Lorenzo)
Mejorado calle de tierra - 620 entre 137 y 155 (La Armonía, Arana)
Bacheo asfáltico - 27 y 50 (casco urbano)
Finalización de 514 entre 2 y 7 (Villa Castells)
Nueva avenida 60 (2do tramo) - 60 entre 137 y 143 (Los Hornos)
Nuevo asfalto y obras hidráulicas - 3 entre 415 bis y 42 (Villa Elisa)

Miércoles
Nuevo asfalto - Desde 3 hasta 7 y de 470 a 474 bis (Savoia)
Bacheo de hormigón - avenida 520 – ingreso Parque Industrial I
Obra hidráulica - puente Vehicular 148 y Arroyo Rodríguez (Gorina)
Bacheo asfáltico - 98 entre 7 y 13 (Villa Elvira)
Nueva avenida 60 (2do tramo) - 60 entre 137 y 143 (Los Hornos)
Nuevo asfalto y obras hidráulicas - 3 entre 415 bis y 42 (Villa Elisa)

Jueves
Bacheo asfáltico - de 21 a 21 A y desde 426 hasta 449 (City Bell)
Obra hidráulica (alcantarilla) - 161 y 37 ( Lisandro Olmos)
Bacheo de hormigón - 34 entre 16 y 17 (casco urbano)
Nuevo asfalto - 24 entre 86 y 89 (Altos de San Lorenzo)
Mejorado de calle - 621 entre 137 y 143 (La armonía, Arana)
Nueva avenida 60 (2do tramo) - 60 entre 137 y 143 (Los Hornos)
Nuevo asfalto y obras hidráulicas - 3 entre 415 bis y 42 (Villa Elisa)

Viernes
Obra hidráulica (conducto) - 18 entre 663 y 669 (Parque Sicardi)
Obra hidráulica (zanjeo) - 18 entre 659 y 663 (Parque Sicardi)
Nuevo asfalto - 495 entre 25 y 28 (Gonnet)
Mejorado calle de tierra - Desde 132 hasta 141 y de 438 a 443 bis (El Rincón)
Nuevo pavimento y obras hidráulicas - 38 entre 137 y 143 (San Carlos)
Inauguración de la nueva pavimentación con hidráulica - 428 entre 25 y 31 bis (El Rincón)
Inauguración de la nueva pavimentación - 3 entre 415 bis y 419 (Villa Elisa)
Nueva avenida 60 (segundo tramo) - 60 entre 137 y 143 (Los Hornos)
Nuevo asfalto y obras hidráulicas - 3 entre 415 bis y 42 (Villa Elisa)

DESVÍOS PROGRAMADOS en LA PLATA

3 entre 415 bis y 42 (Villa Elisa)
Corte total en las calles 3 y 41 y en 415 bis y 2. Quienes ingresen desde la autopista, deberán hacerlo por la calle habitual, calle 1, y tomar 44 hacia el centro. Quienes salgan desde el Camino Centenario por 419, deberán seguir hasta calle 1 para cruzar las vías en 415 bis y salir a la autopista.
60 entre 137 y 143 (Los Hornos)
Cerrado el tránsito en 137. Avanzan los trabajos hacia 143, implicando el cierre de manera eventual por tareas puntuales. En esos casos, quienes circulen hacia el centro podrán continuar por 61. Quienes transiten desde el casco, deberán desviarse por 62 o 57.

