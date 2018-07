Carrió cuestionó el rol del radicalismo en Cambiemos y hubo duras críticas de la UCR

Se jactó de “manejar” el centenario partido “desde afuera”. “Hace un show de stand up”, le dijeron desde el Comité Nacional

Ricardo Alfonsín (Dirigente radical).- “Nadie tiene tanto poder en la Argentina y Carrió parece no tener confianza en la necesidad de consensos. Estas manifestaciones no ayudan a solucionar los problemas de los argentinos”

Alfredo Cornejo (Presidente de la UCR).- “La frivolidad discursiva alimenta de manera peligrosa a la oposición. Los argentinos necesitan seriedad, no un stand up permanente. No somos un proyecto personal ni un liderazgo mesiánico”

La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió volvió a ponerse en el centro de una polémica que ayer generó fuerte ruido en el seno de Cambiemos. “Lilita” disparó contra su ex partido, la Unión Cívica Radical, desde donde hubo por su parte una dura respuesta a través de un comunicado firmado por su presidente, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo.

La controversia se inició el jueves pasado, en el marco de la participación de Carrió en el acto de cierre del Foro Anual del Consejo Empresario de Entre Ríos realizado en la ciudad de Paraná. Carrió llegó a ese encuentro después de una semana en la que su figura quedó en medio de críticas por la frase en la que recomendó a los argentinos “dar propinas” para salir de la crisis.

En Entre Ríos, la diputada nacional afirmó que existen algunas estrategias para promover una salida anticipada del Gobierno de Cambiemos, aunque descartó que vayan a ser exitosas.

“Me quisieron dividir a mí. No crean. Yo defiendo la República. Si gana (Mauricio) Macri ganala Republica y gano yo”, sostuvo la legisladora. Luego, aprovechó la ocasión y chicaneó al radicalismo y a su par en el Congreso, Atilio Benedetti, ubicado en una de las primeras filas del salón: “Yo no quiero cargos. Y nadie puede vencer al que no quiere nada. Si yo tuviera interés, habría una interna y no tengo interés en ningún cargo. En consecuencia, la alianza (Cambiemos) está asegurada. Y los radicales harán lo que nosotros digamos, ¿no es así Benedetti?”, manifestó.

“Al final, los radicales tienen que reconocer que están con una exmiembro (del partido) que los maneja desde afuera ¡Es divino! ¡No saben! Es el mayor castigo por misóginos. Nos mandaban a las convenciones a servir empanadas y ahora los manejo yo desde afuera”, concluyó “Lilita”.

COMUNICADO OFICIAL

Los dichos, que se conocieron ayer a través de un video que circuló con fuerza en redes sociales, generaron una catarata de respuestas y críticas. Una de las más duras fue la que expresó, a través de un comunicado oficial, la Unión Cívica Radical que preside el mendocino Cornejo. En ese documento se calificó a las palabras de Carrió como parte de un “stand up permanente”.

“Por nuestro compromiso con la coalición Cambiemos, de la cual somos fundadores, y por el futuro de la Argentina, le pedimos a Elisa Carrió que se abstenga de continuar con esta serie de declaraciones desafortunadas, que lamentablemente ya se han vuelto una costumbre suya”, afirman.

Y sin bajar el tono, arremeten duro contra Carrió: “Que nos diga Carrió, realmente, cuánto aporta hoy a Cambiemos y a las políticas del gobierno nacional. Seguramente sea menos que las propina que deja”.

Tras la difusión del comunicado, Carrió decidió subir la apuesta. A través de su cuenta de Twitter, chicaneó al presidente de la UCR. “Mil disculpas Cornejo, es una vieja broma que hago hace 20 años, que hace reír a la gente, solo que quizás no la recordás porque en esa época estabas en el kirchnerismo”.

Con esa frase, Carrió hizo referencia a la cercanía de Cornejo con el ex vicepresidente Julio Cobos.

Pero el mendocino no fue el único radical en salir a castigar a “Lilita”. El gobernador Gerardo Morales también se sumó a las críticas. “Tu agravio al radicalismo no me causa ninguna gracia @elisacarrio, lo repudio. Es una irresponsabilidad política de tu parte denostar a un miembro de Cambiemos debilitando la coalición de gobierno en momentos difíciles para el país”, disparó el mandatario jujeño.

Ricardo Alfonsín, por su parte, dijo que Carrió “parece no tener confianza en la necesidad de consensos”. Y agregó: “Esas manifestaciones no ayudan a solucionar los problemas de los argentinos”.

El diputado Alejandro Echegaray, compañero del interbloque Cambiemos, firmó un comunicado en el que señaló que la chaqueña “no domina al radicalismo”. “Si fuera así, los diputados radicales no hubiéramos votado a favor del aborto”, graficó.

En ese escenario, el que salió a intentar poner paños tibios fue el titular del bloque, Mario Negri. “Realizó una broma -ella misma lo reconoció, que lamentablemente hirió la sensibilidad de la UCR”, dijo el cordobés.