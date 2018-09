¿Cómo saber si estás con el verdadero amor de tu vida?

Por qué a algunas personas les cuesta tanto encontrar pareja

Miedo, perdón, libertad y confianza... A través de un viaje en el que invita a conocerte mejor tomando como referencia estas cuatro palabras (y otras tantas más, pero interconectadas) la coach y escritora Rut Nieves revela en su libro “El amor de tu vida”, tercera parte de su trilogía “Cree en ti”, que el amor no implica esfuerzo ni sufrimiento, sino paz y disfrute. “Tan solo cuando nos liberemos de la culpa y la necesidad lograremos amar honestamente”, argumenta.



Para Rut Nieves la herencia transgeneracional y cultural, así como las decisiones, los pactos y las promesas que hemos esablecido en el pasado tienen mucho que ver en cómo vivimos una relación de pareja. Así a la hora de explicar la razón por la que algunas personas consiguen fácilimente relaciones estables y duraderas y otras no pone el acento en lo que cada persona haya experimentado durante su infancia. “El modelo de relación que hemos visto en casa se forma en nuestro subconsciente y será algo que reproduzcamos en nuestra vida como adultos”, aclara. De hecho, está convencida de que las personas a las que les cuesta más encontrar pareja o tener una relación estable son aquellas que tienen asociada una idea de miedo o sufrimiento a la relación de pareja. “De alguna manera se protegen de ella, anque sea inconscientemente”.

Otro fenómeno que se puede dar como adulto en función de lo que hemos visto en la infancia es convertirse en “cuidador” o “protector”. Esto sucede, según explica la autora, cuando el niño (o niña) percibe que uno de sus padres no recibe el cariño del otro. “Quiere ayudarles y suplir de alguna manera lo que uno no recibe o lo que uno no da y asume desde niño un papel de cuidador que en realidad no le corresponde”, argumenta. Uno de los efectos que puede producir este rol asumido es que esa persona cambie de pareja a menudo o que se enamore de personas “que no están disponibles”. La explicación está en que esa persona tampoco siente que esté “disponible”.



Si hacés lo mismo, tendrás los mismos resultados



Aunque el hecho de mirar hacia la infancia puede aportarnos información sobre cuáles son los modelos que seguimos a la hora de establecer relaciones de pareja, Rut Nieves también habla de cómo nos impactan (ya sea positiva o negativamente) experiencias que vivimos en la adolescencia y durante las relaciones de pareja: “Cuanto más conscientes seamos de lo que hemos hecho y hemos vivido, más cambios podemos realizar. Los problemas que no hayamos resuelto en una relación de pareja anterior, los llevaremos a las siguientes. Por eso es tan importante vivir una relación con consciencia”.



El perdón es una de las palabras que está muy presente bajo una definición clara: “Perdonar es mirar al otro con amor”. Ser comprensivo, investigar, tratar de entender qué es lo que ha llevado a esa persona a portarse de una manera contigo, ponerte en sus zapatos y preguntarte sus razones o sus motivos para hacerte daño solo puede lograrse si se libera la furia, el enfado y la rabia que llevas dentro. “Es la única manera de que el perdón se haga de corazón”. Pero, ¿cómo se libera esa rabia o ese enfado? “Es importante hacerlo de la forma más armónica posible, es decir, sin echarle esa rabia a nadie encima. Llorá sin juzgarte, respirá profundamente, hacé yoga, bailá o practicá deportes que te ayuden a liberar emociones como el boxeo, por ejemplo. Sacudite, liberá la tensión, reí a carjadas, aprendé a liberarte a través de la respiración y el movimiento. Intentar hablar o resolver algo cargado de emociones es como intentar controlar un huracán. La liberación emocional te permitirá volver a mirar con amor”, propone la coach.



¿Te necesito porque te quiero o te quiero porque te necesito? La necesidad o no del otro es otra de las claves que explican el éxito o el fracaso de las relaciones. Tal como explica Nieves, somos biológicamente seres sociables y también sociales. Necesitamos relacionarnos pero lo importante es precisar cómo nos relacionamos: ¿desde la necesidad, la desesperación, la búsqueda de cariño, el afán de reconocimiento?.



“Si no te das a vos misma el cariño, la aprobación y el reconocimiento que merecés vas a pedir a otro que te lo dé y eso no es una relación sana, es una relación de dependencia y de exigencia emocional”, comenta. Por eso propone encontrar tu propio equilibrio y no perseguir “el equilibrio con el otro”, pues estando en equilibrio podrás tener una relación mucho más gozosa que si estás buscando que el otro te aporte lo que tú misma no te das.