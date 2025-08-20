Saquean un comercio de madrugada en City Bell

“Incidió en el desenlace fatal”: pericias clave sobre el fentanilo adulterado
“Incidió en el desenlace fatal”: pericias clave sobre el fentanilo adulterado
VIDEO. $9.000.000: el Súper Cartonazo sigue vacante y crece la ilusión con un “mega” pozo
Más de 100 milímetros: toda la lluvia de un mes en poco más de un día
Diputados opositores van por los proyectos de los gobernadores
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
Lluvias y ráfagas fuertes: cómo seguirá el clima en las próximas horas
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Pronunciamiento inédito: la Corte Interamericana reconoce el derecho al cuidado
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Por el dólar: la inflación mayorista se aceleró hasta el 2,8%
En campaña, vuelve la polémica por la edad de la imputabilidad
Intendentes, relegados en la lista del PJ: malestar en el Conurbano
Luz verde para tratar un aumento al Garrahan y a las universidades
Comercio, turismo y obras, los ejes del debate de candidatos platenses
Actividades: documental, danza, nutrición y concurso literario
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
A esta altura, los delincuentes no dejan pasar ocasiones propicias para cometer sus fechorías. Fue lo que ocurrió durante la madrugada del lunes en un negocio de City Bell.
Según pudo saber este diario de fuentes del caso, “el comercio, ubicado en Camino Centenario entre 474 y 476, fue cerrado en la tarde del domingo, en momentos en que había un corte en el suministro eléctrico en la zona”.
A decir de esos voceros, a ese infortunio, el dueño de ese comercio -cuyo rubro no trascendió- sumó otro todavía mayor.
En tal sentido, revelaron que un empleado del local, de 34 años, “se presentó en la mañana siguiente para iniciar otra jornada laboral, pero se topó con que puertas traseras de esas instalaciones estaban dañadas”.
“Los escritorios estaban revueltos. Sustrajeron dinero (no se precisó el monto) y computadoras”, indicó. Por el momento, no hay detenidos.
LE PUEDE INTERESAR
Cae un tercer acusado por el crimen de Pablo Mieres
LE PUEDE INTERESAR
Sospechas de un “buchón” para un golpe muy jugoso
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí