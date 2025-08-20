Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |LADRONES OPORTUNISTAS

Saquean un comercio de madrugada en City Bell

20 de Agosto de 2025 | 04:00
A esta altura, los delincuentes no dejan pasar ocasiones propicias para cometer sus fechorías. Fue lo que ocurrió durante la madrugada del lunes en un negocio de City Bell.

Según pudo saber este diario de fuentes del caso, “el comercio, ubicado en Camino Centenario entre 474 y 476, fue cerrado en la tarde del domingo, en momentos en que había un corte en el suministro eléctrico en la zona”.

A decir de esos voceros, a ese infortunio, el dueño de ese comercio -cuyo rubro no trascendió- sumó otro todavía mayor.

En tal sentido, revelaron que un empleado del local, de 34 años, “se presentó en la mañana siguiente para iniciar otra jornada laboral, pero se topó con que puertas traseras de esas instalaciones estaban dañadas”.

“Los escritorios estaban revueltos. Sustrajeron dinero (no se precisó el monto) y computadoras”, indicó. Por el momento, no hay detenidos.

 

