“Incidió en el desenlace fatal”: pericias clave sobre el fentanilo adulterado
“Incidió en el desenlace fatal”: pericias clave sobre el fentanilo adulterado
VIDEO. $9.000.000: el Súper Cartonazo sigue vacante y crece la ilusión con un “mega” pozo
Más de 100 milímetros: toda la lluvia de un mes en poco más de un día
Diputados opositores van por los proyectos de los gobernadores
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
Lluvias y ráfagas fuertes: cómo seguirá el clima en las próximas horas
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Pronunciamiento inédito: la Corte Interamericana reconoce el derecho al cuidado
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Por el dólar: la inflación mayorista se aceleró hasta el 2,8%
En campaña, vuelve la polémica por la edad de la imputabilidad
Intendentes, relegados en la lista del PJ: malestar en el Conurbano
Luz verde para tratar un aumento al Garrahan y a las universidades
Comercio, turismo y obras, los ejes del debate de candidatos platenses
Actividades: documental, danza, nutrición y concurso literario
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
CONTACTOS
Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272
Hoy a las 15, en la Biblioteca Central de la Provincia de Buenos Aires, de calle 47 Nº 510 (Sala Haroldo Conti), con entrada libre y gratuita se proyectará la película documental “Alcatena”, en el marco de la muestra “De cuadro en cuadro. Un repertorio de historietas”. Alcatena es del director Diego Arandojo del año 2015. Enrique Alcatena es un dibujante argentino con una trayectoria kilométrica. Comenzando por Ediciones Récord y dando unas vueltas por DC Comics. Con una trayectoria que inició a mediados de la década del 70’ y que desde entonces nunca dejó de producir historietas. También es conocido en Argentina por haber trabajado con guionistas como Ricardo Barreiro (La Fortaleza Móvil) y Robin Wood (Merlín)
LE PUEDE INTERESAR
Encuentro de organizaciones de la comunidad en Merdiano v
LE PUEDE INTERESAR
Charla sobre “Trabajo y Desigualdad de Género en la Actualidad”
El Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis) propone diversas modalidades de danza para distintas edades. Iniciación a la danza, para niños de 3 a 6 años, se dicta los lunes y
viernes a las 17, con un valor de $20.000. Danza Jazz (desde los 7 años) lunes y viernes a las 18, también por $20.000. Danzas Urbanas infantiles de 4 a 7 años, los martes y jueves a las 17; y de 8 a 11 años, los martes y jueves a las 18, con un costo de $17.000. Cuota social 1.500. Contacto: 441 6999.
En la Biblioteca Popular Calixto Oyuela del Club Capital Chica (66 entre 156 y 157), mañana a las 17, se realizará un Taller de Arcilla para niños y niñas de 6 a 13 años. Para realizar consultas comunicarse al 0221 - 450-3528.
El viernes 22 de agosto, a las 14.30, en la sede de Pami de 7 Nº 170, entre 35 y 36, se brindará la charla titulada “La alimentación en el adulto mayor. Uso de suplementos y
vitaminas, mitos y realidades”. Según se informó, la actividad estará a cargo de Silvio Panquín, médico (MP 112.117) especializado en nutrición y deportología (nutricionista del Club Estudiantes de La Plata). La entrada es libre y gratuita.
En el Club Deportivo Villa Elisa (ubicado en Camino Centenario y calle 48), el próximo domingo 24 de agosto, de 11 a 18, se realizará una feria de emprendedores. También habrá música, gastronomía y sorteos.
La Sociedad Obrera Italiana de Ensenada realizará el Concurso Literario Giácomo Leopardi 2025, evento anual de la institución al cual invita a participar. Las bases están disponibles en la página de Facebook, Instagram, o bien se pueden retirar de la sede cultural ubicada en calle La Merced Nº 211 (planta alta). También se puede utilizar al WhatsApp 221 567 3955.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí