Actividades: documental, danza, nutrición y concurso literario

proyectan documental

Hoy a las 15, en la Biblioteca Central de la Provincia de Buenos Aires, de calle 47 Nº 510 (Sala Haroldo Conti), con entrada libre y gratuita se proyectará la película documental “Alcatena”, en el marco de la muestra “De cuadro en cuadro. Un repertorio de historietas”. Alcatena es del director Diego Arandojo del año 2015. Enrique Alcatena es un dibujante argentino con una trayectoria kilométrica. Comenzando por Ediciones Récord y dando unas vueltas por DC Comics. Con una trayectoria que inició a mediados de la década del 70’ y que desde entonces nunca dejó de producir historietas. También es conocido en Argentina por haber trabajado con guionistas como Ricardo Barreiro (La Fortaleza Móvil) y Robin Wood (Merlín)

danza en garibaldi

El Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis) propone diversas modalidades de danza para distintas edades. Iniciación a la danza, para niños de 3 a 6 años, se dicta los lunes y

viernes a las 17, con un valor de $20.000. Danza Jazz (desde los 7 años) lunes y viernes a las 18, también por $20.000. Danzas Urbanas infantiles de 4 a 7 años, los martes y jueves a las 17; y de 8 a 11 años, los martes y jueves a las 18, con un costo de $17.000. Cuota social 1.500. Contacto: 441 6999.

TALLER DE ARCILLA

En la Biblioteca Popular Calixto Oyuela del Club Capital Chica (66 entre 156 y 157), mañana a las 17, se realizará un Taller de Arcilla para niños y niñas de 6 a 13 años. Para realizar consultas comunicarse al 0221 - 450-3528.

CHARLA SOBRE NUTRICIÓN

El viernes 22 de agosto, a las 14.30, en la sede de Pami de 7 Nº 170, entre 35 y 36, se brindará la charla titulada “La alimentación en el adulto mayor. Uso de suplementos y

vitaminas, mitos y realidades”. Según se informó, la actividad estará a cargo de Silvio Panquín, médico (MP 112.117) especializado en nutrición y deportología (nutricionista del Club Estudiantes de La Plata). La entrada es libre y gratuita.

FERIA EN VILLA ELISA

En el Club Deportivo Villa Elisa (ubicado en Camino Centenario y calle 48), el próximo domingo 24 de agosto, de 11 a 18, se realizará una feria de emprendedores. También habrá música, gastronomía y sorteos.

CONCURSO LITERARIO

La Sociedad Obrera Italiana de Ensenada realizará el Concurso Literario Giácomo Leopardi 2025, evento anual de la institución al cual invita a participar. Las bases están disponibles en la página de Facebook, Instagram, o bien se pueden retirar de la sede cultural ubicada en calle La Merced Nº 211 (planta alta). También se puede utilizar al WhatsApp 221 567 3955.