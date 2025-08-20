Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Actividades: documental, danza, nutrición y concurso literario

Actividades: documental, danza, nutrición y concurso literario
20 de Agosto de 2025 | 02:22
Edición impresa

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272

proyectan documental

Hoy a las 15, en la Biblioteca Central de la Provincia de Buenos Aires, de calle 47 Nº 510 (Sala Haroldo Conti), con entrada libre y gratuita se proyectará la película documental “Alcatena”, en el marco de la muestra “De cuadro en cuadro. Un repertorio de historietas”. Alcatena es del director Diego Arandojo del año 2015. Enrique Alcatena es un dibujante argentino con una trayectoria kilométrica. Comenzando por Ediciones Récord y dando unas vueltas por DC Comics. Con una trayectoria que inició a mediados de la década del 70’ y que desde entonces nunca dejó de producir historietas. También es conocido en Argentina por haber trabajado con guionistas como Ricardo Barreiro (La Fortaleza Móvil) y Robin Wood (Merlín)

LE PUEDE INTERESAR

Encuentro de organizaciones de la comunidad en Merdiano v

LE PUEDE INTERESAR

Charla sobre “Trabajo y Desigualdad de Género en la Actualidad”

danza en garibaldi

El Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis) propone diversas modalidades de danza para distintas edades. Iniciación a la danza, para niños de 3 a 6 años, se dicta los lunes y

viernes a las 17, con un valor de $20.000. Danza Jazz (desde los 7 años) lunes y viernes a las 18, también por $20.000. Danzas Urbanas infantiles de 4 a 7 años, los martes y jueves a las 17; y de 8 a 11 años, los martes y jueves a las 18, con un costo de $17.000. Cuota social 1.500. Contacto: 441 6999.

TALLER DE ARCILLA

En la Biblioteca Popular Calixto Oyuela del Club Capital Chica (66 entre 156 y 157), mañana a las 17, se realizará un Taller de Arcilla para niños y niñas de 6 a 13 años. Para realizar consultas comunicarse al 0221 - 450-3528.

CHARLA SOBRE NUTRICIÓN

El viernes 22 de agosto, a las 14.30, en la sede de Pami de 7 Nº 170, entre 35 y 36, se brindará la charla titulada “La alimentación en el adulto mayor. Uso de suplementos y

vitaminas, mitos y realidades”. Según se informó, la actividad estará a cargo de Silvio Panquín, médico (MP 112.117) especializado en nutrición y deportología (nutricionista del Club Estudiantes de La Plata). La entrada es libre y gratuita.

FERIA EN VILLA ELISA

En el Club Deportivo Villa Elisa (ubicado en Camino Centenario y calle 48), el próximo domingo 24 de agosto, de 11 a 18, se realizará una feria de emprendedores. También habrá música, gastronomía y sorteos.

CONCURSO LITERARIO

La Sociedad Obrera Italiana de Ensenada realizará el Concurso Literario Giácomo Leopardi 2025, evento anual de la institución al cual invita a participar. Las bases están disponibles en la página de Facebook, Instagram, o bien se pueden retirar de la sede cultural ubicada en calle La Merced Nº 211 (planta alta). También se puede utilizar al WhatsApp 221 567 3955.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La tormenta se hace sentir en Región: los más de cien milímetros caídos provocaron anegamientos en algunos barrios

Se cayó un ascensor en un edificio del centro de La Plata: hay una mujer herida

Se supo: quién es el supuesto tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez

Murió un policía en Camino Centenario al estrellarse en auto contra un poste

Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones

Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
+ Leidas

Sin Meza, con el Ruso y sondeo por Palacios

Estudiantes va por el pase a cuartos de final

Amigos son los amigos: Milei esta vez se metió en el armado de listas

Con un fallo en contra y apelación, escala el caso Ian Moche en la Justicia

Mañana retoman los paros los docentes universitarios

Los números de la suerte del miércoles 20 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

Homenaje a los campeones de 1975, a 50 años del título

Por el dólar: la inflación mayorista se aceleró hasta el 2,8%
Últimas noticias de La Ciudad

Más de 100 milímetros: toda la lluvia de un mes en poco más de un día

VIDEO. $9.000.000: el Súper Cartonazo sigue vacante y crece la ilusión con un “mega” pozo

Mañana retoman los paros los docentes universitarios

Pensar el envejecimiento: mujeres que comparten experiencias
Deportes
Estudiantes va por el pase a cuartos de final
“La motivación es más fuerte que los nervios”
Sin Meza, con el Ruso y sondeo por Palacios
Briasco será baja y Orfila busca su reemplazante
Con los tucumanos, el lunes 1 de setiembre a las 17 en el Bosque
Policiales
“Incidió en el desenlace fatal”: pericias clave sobre el fentanilo adulterado
Apelarían el millonario monto de condena por una cara desfigurada
Motochorros, dentro y fuera de la Megatoma
Investigan un abuso a una beba de seis meses
Irrumpen a plena luz del día y se llevan una fortuna
Espectáculos
VIDEO. Gime Accardi: “Cometí un error, me hago cargo”
Campanella se metió en la polémica por Homo Argentum
La reaparición de Charly García: llegó en silla de ruedas, frágil y conmovió a todos
Nico Vázquez rompió el silencio: "Me da mucha vergüenza" y "No la perdoné"
“Una tristeza”: Fabián Cubero tras la muerte de su papá y la ausencia de sus hijas en las últimas vacaciones
Información General
Reducir consumos: lo hace el 80% de los argentinos
El gasto en servicios públicos disminuye en agosto
Controladores aéreos confirmaron un paro
“Operación Jubilee”: a 83 años de Dieppe, la sangrienta incursión aliada que anticipó el Día D
Mate, café, harina pero tomate no: ANMAT advirtió sobre un lote afectado en Marolio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla