Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |LA GUERRA EN EUROPA DEL ESTE

La paz se ve lejana: desesperanza de los ucranianos

Los soldados que batallan en el este del país, donde las fuerzas rusas avanzan paso a paso, consideran que los esfuerzos para cerrar el conflicto son una causa perdida

La paz se ve lejana: desesperanza de los ucranianos

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski, Donald Trump y el mandatario francés Macron, el lunes en la Casa Blanca / AFP

20 de Agosto de 2025 | 03:38
Edición impresa

En el este de Ucrania, donde las fuerzas invasoras rusas avanzan lentamente en fuertes combates paso a paso, los soldados ucranianos en el frente de batalla consideran que los esfuerzos de paz impulsados por el presidente estadounidense Donald Trump son una causa perdida.

“La guerra continuará mientras Rusia siga siendo lo que es”, afirmó Vitali, militar ucraniano de 45 años que prefirió no dar su nombre completo en cumplimiento del protocolo militar. “Estos bárbaros no se detendrán hasta que se los detenga por la fuerza. Solo entienden la fuerza”, precisó.

Su apreciación llegó al día siguiente de que el líder ucraniano Volodimir Zelenski y Trump se reunieran junto con los aliados europeos de Kiev para presentar un frente unido e impulsar una cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin para poner fin a una invasión que ya entra en su cuarto año.

La reunión concluyó con Trump presionando para un encuentro bilateral entre Putin y Zelenski, quien destacó que el conflicto solo puede resolverse mediante conversaciones entre líderes.

“NO ES DE FIAR”

En Kramatorsk, ciudad ucraniana más importante aún bajo control de Kiev en la región oriental de Donetsk, Vitali se mostró categóricamente en contra de la posibilidad de una reunión entre ambos dirigentes. “No se debe negociar con un criminal internacional ni hacerle ninguna concesión, porque no es de fiar”, subrayó.

La invasión rusa de Ucrania, lanzada por el Kremlin en febrero de 2022, desató los combates más sangrientos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con decenas de miles de muertos y millones de desplazados.

LE PUEDE INTERESAR

Destructores de EE UU se dirigen a Venezuela

LE PUEDE INTERESAR

Israel exige la liberación de “todos los rehenes”

Oleg, soldado ucraniano de 22 años, comentó que está perdiendo interés tras ver varias rondas de conversaciones entre Kiev y Moscú terminar sin avances.

“He estado en guerra durante varios años”, dijo, recordando que en rondas anteriores sintió algo de expectativa. “Las cosas van de mal en peor en el frente”, lamentó.

Anton, residente de la capital ucraniana, de 32 años de edad y trabajador en un almacén, señala que probablemente las conversaciones se alargarán mucho y no pondrán fin al conflicto.

“Se pueden reunir todas las veces que quieran, pero Putin no está interesado y Trump tampoco sabe bien qué hacer”, declaró en el centro de Kiev.

“Rusia es como un matón y debe ser frenado como tal. Tratar de negociar con un matón no tiene sentido”, añadió.

Ostap Shavel, un hombre de 32 años de la ciudad occidental de Leópolis, opinó que las conversaciones fueron “solo un espectáculo” y que nadie sabe realmente qué sucederá.

“Creo que esta guerra podría durar no un año, ni dos, ni cinco, sino décadas. Incluso si de alguna manera se congelara el conflicto, tarde o temprano se reanudará”, enfatizó. (AFP)

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La tormenta se hace sentir en Región: los más de cien milímetros caídos provocaron anegamientos en algunos barrios

Se cayó un ascensor en un edificio del centro de La Plata: hay una mujer herida

Se supo: quién es el supuesto tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez

Murió un policía en Camino Centenario al estrellarse en auto contra un poste

Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones

Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
+ Leidas

Sin Meza, con el Ruso y sondeo por Palacios

Estudiantes va por el pase a cuartos de final

Amigos son los amigos: Milei esta vez se metió en el armado de listas

Con un fallo en contra y apelación, escala el caso Ian Moche en la Justicia

Los números de la suerte del miércoles 20 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

Homenaje a los campeones de 1975, a 50 años del título

Por el dólar: la inflación mayorista se aceleró hasta el 2,8%

Diputados opositores van por los proyectos de los gobernadores
Últimas noticias de El Mundo

Destructores de EE UU se dirigen a Venezuela

Israel exige la liberación de “todos los rehenes”

“Capitán Lara”, el expolicía y héroe popular que quiere ser vice en Bolivia

Wall Street bajó, a la espera de la reunión de banqueros centrales
Información General
Reducir consumos: lo hace el 80% de los argentinos
El gasto en servicios públicos disminuye en agosto
Controladores aéreos confirmaron un paro
“Operación Jubilee”: a 83 años de Dieppe, la sangrienta incursión aliada que anticipó el Día D
Mate, café, harina pero tomate no: ANMAT advirtió sobre un lote afectado en Marolio
Deportes
Estudiantes va por el pase a cuartos de final
“La motivación es más fuerte que los nervios”
Sin Meza, con el Ruso y sondeo por Palacios
Briasco será baja y Orfila busca su reemplazante
Con los tucumanos, el lunes 1 de setiembre a las 17 en el Bosque
Policiales
“Incidió en el desenlace fatal”: pericias clave sobre el fentanilo adulterado
Apelarían el millonario monto de condena por una cara desfigurada
Motochorros, dentro y fuera de la Megatoma
Investigan un abuso a una beba de seis meses
Irrumpen a plena luz del día y se llevan una fortuna

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla