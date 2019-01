“Me faltaron el respeto y me fui”, dijo Arroyo sobre el acto de Vidal

| Publicado en Edición Impresa

Los cortocircuitos políticos entre la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente de Cambiemos de Mar del Plata Carlos Arroyo tuvieron un nuevo capítulo, con las declaraciones del jefe comunal que salió a explicar los motivos por los que decidió abandonar entre quejas e insultos un acto que encabezó la mandataria provincial la semana pasada.

“Cuando voy a una presentación así, a una habilitación de algo o a un acto oficial, en realidad no va Arroyo, va el representante legal y político de la ciudad. En ese momento me faltó el respeto un funcionario, aparentemente de la Gobernación. Y eso no lo permití porque represento a Mar del Plata”, disparó el jefe comunal.

El episodio ocurrió la semana pasada en el marco del acto que Vidal encabezó en Mar del Plata para inaugurar una playa con servicios públicos. Vidal se mostró acompañada por un puñado de ministros y por el diputado nacional Guillermo Montenegro, a quien impulsa para ser el candidato de Cambiemos en ese distrito.

Arroyo, que quiere ser reelecto y que mantiene una mala relación con la Gobernadora, fue ubicado lejos, en un corralito para la prensa. Por eso, abandonó el acto entre insultos.

“Yo escuché cuando este funcionario dijo ‘no me importa nada, acá no pasa nadie’. Y a mí nadie me da órdenes en mi propia ciudad. Entonces, por un principio de honor a la ciudad me retiré. Con Arroyo pueden hacer lo que quieran, con el intendente no; no se equivoquen”, insistió.

En medio de esa polémica, la gobernadora Vidal se refirió al tema y dejó un mensaje que no ayudó a aquietar las aguas: “A mí nunca me importó mucho el protocolo, ni el lugar que me tocaba ocupar en un acto. Los protagonistas son los marplatenses, son los argentinos que vienen a la ciudad y no un político o un funcionario”, lanzó.