Agüero hizo dos goles en el aplastante triunfo de Manchester City sobre Atalanta

Sergio "Kun" Agüero hizo hoy dos goles en el triunfo de Manchester City, de Inglaterra, sobre Atalanta, de Italia, por 5 a 1 como local, en uno de los partidos de la tercera fecha de grupo C de la Liga de Campeones de Europa de fútbol.



Agüero (32m. PT. y 38m. PT., de tiro penal) y el inglés Raheem Sterling (13m. ST., 19m. ST y 24m. ST.) anotaron los goles del dueño de casa, al tiempo que el ucraniano Ruslan Malinovskiy (28m. PT., de tiro penal) marcó para la visita, que también tuvo al argentino Alejandro Gómez como titular.



El ex atacante de Independiente llegó a los 61 goles en 100 partidos de la Liga de Campeones de Europa.



Además, el defensor argentino Nicolás Otamendi ingresó a los 21 minutos del complemento en Manchester City.



El equipo 'citadino' tiene 9 puntos y es el cómodo líder de su zona y Atalanta continúa sin unidades, detrás de Shakhtar y Dinamo Zagreb, que empataron antes 2-2 y tienen cuatro.



En otro partido, Mauro Icardi, con dos tantos, guió a París Saint Germain (9), de Francia, a la victoria sobre Brujas (2), de Bélgica, por 5 a 0 como visitante, por el A.



Icardi metió sus dos goles a los 7m. del primer tiempo y a los 18m. del segundo, a la vez que el francés Kyliam Mbappé, a los 16m., 34m. y 38m. del complemento, completó el triunfo.



París Saint Germain contó con Ángel Di María en el once titular y luego entró Leandro Paredes (19m. ST) por Icardi.



Finalmente, Paulo Dybala (32m. ST. y 34m. ST) también anotó dos veces para darle un triunfo clave a Juventus (7), de Italia, sobre Lokomotiv (3), de Rusia, por 2-1 en Turín.



En el local entró el atacante Gonzalo Higuaín, que estuvo 43 minutos en cancha.





-Resumen de la jornada-



Grupo A: Galatasaray (Turquía) 0-Real Madrid (España) 1; y Brujas (Bélgica) 0-PSG (Francia) 5. Posiciones: PSG 9 puntos; Real Madrid 4; Brujas 2; y Galatasaray 1.



Grupo B: Olympiacos (Grecia) 2 (Maximiliano Lovera)-Bayern Munich (Alemania) 3; Tottenham (Inglaterra) 5 (Erik Lamela 12m. ST. autor de un gol, Paulo Gazzaniga, Giovani Lo Celso y Juan Foyth)-Estrella Roja (Serbia) 0 (Mateo García). P: Bayern Münich 9; Tottenham 4; Estrella Roja 3; Olympiacos 1.



Grupo C: Shakhtar (Ucrania) 2- Dynamo Zagreb (Croacia) 2 y Manchester City (Inglaterra) 5-Atalanta (Italia) 0. P: Manchester City 9; Dinamo Zagreb y Shakhtar 4; Atalanta 0.



Grupo D: Atlético de Madrid (España) 1 (Ángel Correa)-Bayer Leverkusen (Alemania) 0 (Lucas Alario) y Juventus (Italia) 2-Lokomotiv Moscú (Rusia) 1. P: Juventus y Atlético de Madrid 7; Lokomotiv 3; Bayer Leverkusen 0.





Mañana jugarán:



Grupo E: Salzburgo (Austria)-Napoli (Italia) y Genk (Bélgica)-Liverpool (Inglaterra), a las 16. Posiciones: Napoli 4; Salzburgo y Liverpool 3; Genk 1.



Grupo F: Inter (Italia)-Borussia Dortmund (Alemania) y Slavia Praga (Rep. Checa)-Barcelona (España), a las 16. P: Borussia Dortmund y Barcelona 4; Inter y Slavia Praga 1.



Grupo G: Leipzig (Alemania)-Zenit (Rusia), a las 13.55; y Benfica (Portugal)-Lyon (Francia), a las 16. P: Zenit y Lyon 4; Leipzig 3; Benfica 0.



Grupo H: Ajax (Holanda)-Chelsea (Inglaterra), a las 13.55; y Lille (Francia)-Valencia (España), a las 16. P: Ajax 6; Chelsea y Valencia 3; Lille 3.