La actividad económica de junio, en un sube y baja

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo morta
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Creció un 6,4 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado, pero retrocedió 0,7 por ciento en comparación con mayo
El estimador mensual de actividad económica (EMAE) que difunde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), registró en junio una suba de 6,4 por ciento interanual, pero cayó un 0,7 por ciento con respecto al mes de mayo (cuando ya había retrocedido un 0,2 por ciento) en la medición desestacionalizada.
De esta manera, la economía argentina parece balancearse en un sube y baja: con avances cuando se la compara contra el deprimido año pasado, pero con una marcha más lenta en los últimos meses.
Con relación a igual mes de 2024, doce de los sectores de la actividad que conforman el EMAE arrojaron subas en junio, entre los que se destacaron Intermediación financiera (28,7 por ciento interanual) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (11,5 por ciento). También fue un mes favorable para la Explotación de minas y canteras (11 por ciento); Construcción (9,9 por ciento); Impuestos netos de subsidios (8,7 por ciento); Electricidad, gas y agua (8,6 por ciento).
La actividad de Comercio mayorista, minorista y reparaciones fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Industria manufacturera (7,8 por ciento interanual) e Intermediación financiera (28,7 por ciento interanual).
En el otro extremo, tres sectores se desplomaron en el lapso de un año, entre los que picó en punta la pesca, que se hundió un 74.6 por ciento. Junto con Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,7 por ciento interanual) y Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-0.7 por ciento interanual) le restaron 0,46 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE.
En este sentido, Pesca y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria fueron las ramas de la economía con mayor incidencia negativa-
Según resaltó el Indec, en el primer semestre del año, la actividad económica creció en 4 de 6 meses, con un balance positivo de 6,4 por ciento interanual.
