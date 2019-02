El padre Lorenzo seguirá en la parroquia de Gonnet

| Publicado en Edición Impresa

Al final el padre Eduardo Lorenzo seguirá en la parroquia de Gonnet. Así se resolvió en las últimas horas, después de la polémica que había generado su nombramiento en la parroquia Nuestra Señora del Valle de Tolosa. Como se informó, días atrás un grupo de padres de alumnos que asisten a la comunidad educativa de ese colegio tolosano expresó su rechazo a la designación del sacerdote en la parroquia de 115 entre 529 y 530, lindante con el nivel secundario.

Quienes plantearon la preocupación por la designación del cura aludieron a una denuncia penal que pesara en su contra en 2008, por lo que empezaron a juntar firmas para acompañar una carta que enviaron al Arzobispado local planteando los reparos. Incluso preparaban una movilización para este mes frente a la institución educativa.

Lo cierto es que ahora trascendieron las cartas que intercambiaron recientemente el propio Arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, y el padre Lorenzo -que lleva más de una década al frente Parroquia Inmaculada Madre de Dios, de Gonnet-. Tras el intercambio epistolar entre los religiosos se resolvió que Lorenzo continuará ejerciendo su función eclesiástica en la iglesia de 502 entre 15 y 16.

En la carta que le envió al Arzobispo, Lorenzo aludió al “estado de confusión y de conmoción que provocó mi nombramiento de Párroco en un grupo de padres de la Comunidad Parroquial y Educativa Nuestra Señora del Carmen en Tolosa”, y sostuvo que “fue generado por difamaciones”. “Dichos comentarios -continuó-, que tienen un origen calumnioso y difamatorio, han puesto en juego y han creado dudas sobre mi integridad moral en el ejercicio de mi sacerdocio”.

Y agregó: “Al respecto quiero asegurar que jamás he cometido un acto que sea indigno de mi ministerio sacerdotal. Pero muchos padres, sin dudas, se hicieron eco de esas calumnias, injurias y difamaciones, quiero pensar que sorprendidos en buena fe. El problema no es de ellos sino de quienes les hicieron creer esto, les hablaron de una causa que la Justicia ya resolvió, siendo archivada hace varios años por falta de méritos. Yo en lo personal, le pido a Usted Monseñor, poder reunirme con esas mamás y explicarles cómo fue la situación hace once años atrás”.

Por esos motivos, el sacerdote dijo que cree que, “a pesar de que me duele en el alma, es mejor no asumir en la comunidad de Tolosa y permanecer un tiempo en mi querida comunidad de Gonnet. Es por el bien de todos, sobre todo por el bien de la Comunidad de Tolosa, de los chicos de Tolosa, de la evangelización en Tolosa”, señaló, en el marco de una extensa carta que se publicó entera en eldia.com

En la respuesta, que también se dio a conocer en toda su extensión en el portal web de EL DIA, el Arzobispo enumeró los motivos por los cuales había decidido aceptar el pedido de dimisión de Lorenzo a su traslado a Tolosa, y avalar el pedido de continuidad en Gonnet, “con tal que sea para que inicies allí una nueva etapa misionera”, según señaló.