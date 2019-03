En dos semanas darán el veredicto por los “sobres”

| Publicado en Edición Impresa

Con el alegato de la defensa de varios ex comisarios, las réplicas y contrarréplicas, y las últimas palabras de algunos de los acusados, terminó ayer la etapa de alegatos del juicio que se le sigue a nueve ex jefes policiales acusados de integrar una asociación ilícita, que tendría como finalidad recaudar ilegalmente dinero.

El abogado Daniel Mazochini, defensor de los ex titulares de las comisarías Segunda, Sebastián Velázquez; de Villa Elisa, Raúl Frare; de Tolosa, Julio Sebastián Sáenz y de la Cuarta, Juan Retamozzo, solicitó la absolución de todos.

Además planteó la nulidad del procedimiento que inició este proceso, realizado en la Departamental La Plata hace casi 3 años, en el que se descubrieron los 36 sobres con un total de 153.700 pesos.

También solicitó la nulidad de la elevación a juicio por parte de la fiscalía de instrucción y del alegato acusatorio de los fiscales de Juicio Javier Berlinghieri y María Victoria Huergo.

Luego declararon los acusados, en la última oportunidad que tienen de decir algo antes de que el Tribunal pase a deliberar sobre la resolución final de este caso.

Todos se declararon inocentes y cuestionaron el procedimiento de Asuntos Internos y la posterior actuación de la fiscalía de instrucción.

El debate, que comenzó el pasado 5 de febrero, a cargo del Tribunal Oral III de La Plata -integrado por los jueces Andrés Vitali, Ernesto Domenech y Santiago Paolini- se reanudará el 20 de este mes, a las 12, en la sala de audiencias de la planta baja de los Tribunales de 8 y 57, con la lectura del fallo.

Los ex comisarios Velázquez, Frare y Sáenz llegaron al juicio detenidos.

También llegaron presos el ex titular de la Jefatura Departamental La Plata, comisario mayor Darío Camerini; su segundo, Rodolfo Daniel Carballo; el ex secretario de la repartición, Walter Skramowskyj, y el ex jefe de calle, oficial Ariel René Huck.

El ex comisario Federico Máximo Jurado estuvo procesado en esta causa, pero fue hallado muerto en enero de 2017 en la celda que ocupaba en la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata.

La causa se inició con el hallazgo de 36 sobres, el 1 de abril de 2016.

La acusación

Durante el juicio, la fiscalía solicitó nueve años de prisión para Camerini, Carballo, Skramowskyj y Huck y ocho años para Velázquez, Cuenca, Frare y Sáenz.

También se pidió esa pena para Retamozzo, quien llegó libre al juicio, mientras que desistió de la acusación contra María de los Angeles Ramirez, secretaria del por entonces jefe Departamental, quien estaba libre pero imputada de encubrimiento agravado.

El pasado jueves, en su alegato, el abogado Oscar Salas solicitó las absoluciones de Camerini, Carballo, Skaramowsky y Huck, al considerar que no se pudo probar en las audiencias orales la existencia de los delitos que se le imputan.

La defensora oficial María Victoria Palomino, patrocinante del ex comisario Cuenca, hizo un planteo similar y solicitó la absolución de su asistido. La última palabra la tiene el Tribunal.