Le atenuaron la pena a una mujer que mató a su marido porque actuó en defensa propia

Una mujer fue condenada hoy en un juicio oral en San Juan a cinco años de prisión acusada de haber asesinado a su marido de una puñalada en 2017, en un fallo en el que los jueces atenuaron la pena al considerar que actuó en defensa propia y también para proteger a sus hijos y al bebé que gestaba en ese momento.

Se trata de Guadalupe Andrada (30), quien fue condenada por un tribunal sanjuanino por el delito de "homicidio agravado por el vínculo en exceso de la legítima defensa" en perjuicio de quien era su pareja, Juan Pablo "Yeyé" Ojeda Rivero (26).

Al dictar sentencia, los jueces Juan Carlos Caballero Vidal (h), Silvia Peña Sansó de Ruiz y Raúl José Iglesias atenuaron la condena a la imputada ya que consideraron que era sometida a violencia de género por parte de quien resultó asesinado.

En sus últimas palabras antes de escuchar el veredicto, Andrada dijo que su ex pareja la golpeaba "en el estómago cuando estaba embarazada" y que sufrió "durante mucho tiempo, violencia no solo física, si no también mental".

Además, le pidió disculpas a la familia del fallecido "por la elección" que adoptó al asesinar al hombre. El crimen de Ojeda Rivero ocurrió el 9 de julio de 2017 en la casa que compartía con su mujer en el Loteo Reconquista de Chimbas, cuando murió desangrado por una puñalada debajo de las costillas, que le afectó la vena cava, asestada por la mujer.

Durante el proceso judicial, quedó demostrado que la víctima ejercía violencia sobre la mujer y que tenía la costumbre de consumir drogas y alcohol, por lo que la parte defensora había solicitado la absolución, entendiendo que "la chica defendió su vida, la de la beba que entonces llevaba en su vientre y la de otros tres hijos que estaban en la casa".

En tanto, la fiscal Marcela Torres pidió en su alegato un cambio en la calificación del hecho, ya que había llegado al debate por "homicidio agravado por el vínculo", el cual contempla como pena la prisión perpetua.

Al hablar ante el tribunal, la fiscal Torres pidió 20 años de cárcel para la imputada pero por el delito de "homicidio atenuado por circunstancias extraordinarias" y explicó que "la imputada merece el cambio de carátula debido a la violencia física y psicológica a la que era sometida constantemente por su pareja, que padeció incluso hasta el día del hecho".

La parte querellante, a cargo del abogado de la familia de la víctima, Nicolás Gómez, había solicitado perpetua para la mujer.