Gimnasia busca tres puntos clave ante Lanús: hora, formaciones y TV

Ya recuperado de una lesión muscular, Norberto Briasco será titular en lugar de Jan Hurtado / Archivo

Con la tranquilidad de la victoria ante Atlético Tucumán y varios días de entrenamiento que le permitieron recuperar a algunos futbolistas con molestias, Gimnasia recibirá esta tarde desde las 15.00 a Unión en el Bosque.

El encuentro, interzonal, es válido por la octava jornada del Clausura, en el cual el Tripero busca clasificar entre los ocho primeros para entrar a la etapa de definiciones del campeonato y -a la vez- escapar definitivamente de la pelea de abajo, en la cual se alejó a tres partidos de los últimos.

El árbitro será Sebastián Martinez con la colaboración de los asistentes Lucas Pardo y Ramón Ortíz, con Christian Cernadas como Cuarto árbitro. Andrés Merlos estará al frente del VAR con la asistencia de Diego Martín. El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá transmisión radial por La Redonda.

Alejandro Orfila llegó al encuentro ante el Tatengue sin misterios. Norberto Briasco había sufrido una distensión muscular en el encuentro ante Lanús, quedó al margen de los compromisos frente a San Martín de San Juan y Atlético Tucumán y volverá a ser titular en lugar de Jan Carlos Hurtado, que se apuró para estar ante los tucumanos pero no rindió de la mejor manera.

Briasco tuvo la posibilidad de disputar la Fecha FIFA con la Selección de Armenia, pero prefirió terminar la recuperación en Abasto, mientras que el venezolano -ausente en el último compromiso de la Vinotinto que determinó el final de toda chance de clasificación a la Copa del Mundo- estará en el banco de relevos.

Por lo demás, el entrenador charrúa apostará por repetir la base de los últimos partidos, en los que ganó 3 y perdió 2. Nicolás Garayalde y Mateo Seoane son el eje de mayores críticas de un equipo que deberá hacerse fuerte en el centro del campo para apostar al desequilibrio por las bandas de Manuel Panaro y de Jeremías Merlo, además de plantar al equipo en postura ofensiva para abastecer de la mejor manera a la dupla Briasco-Torres, que se ha complementado de buen modo en los partidos anteriores.

El equipo de Orfila busca hacerse fuerte en el Bosque antes de una seguidilla más dura

En la nómina de convocados no figuran Sebastián Lomónaco y Juan Yangali, las últimas incorporaciones del mercado de pases. En cambio, vuelve al banco Juan José Pérez tras dejar atrás una molestia, mientras que será baja Maximiliano Zalazar, desgarrado.

Unión asoma como un rival duro y parejo, dirigido por un viejo conocido como Leonardo Madelón, que aportó lo suyo como DT de Gimnasia en momentos difíciles que terminaron en salvaciones agónicas, en 2009 con los goles de Franco Niell para derrotar en la promoción a Atlético Rafaela y en 2023 con el gol de Nicolas Colazo para mandar al descenso a Colón en la cancha de Newell’s.

Al igual que el Tripero, más allá de haber jugado la Sudamerticana, Unión necesita seguir sumando olvidarse lo antes posible del problema de la permanencia. Ambos equipos acumulan 16 unidades.

Unión viene al Bosque con el envión de las dos victorias consecutivas de visitante, un 4-0 sobre Instituto en Alta Córdoba y el 3-2 ante Racing en el Cilindro. Además, sumó 7 de los últmos 9 puntos y jugó un buen partido en la Copa Argentina ente River Plate más allá de la eliminación en la definición por penales.

La recuperación de Maizon Rodríguez, sumado al buen nivel que muestra el equipo, hizo que Madelón solamente realice un cambio, el ingreso del uruguayo en lugar de Ludueña, de buen rendimiento frente a Racing. Los últimos rendimientos parecen haber consolidado un equipo, que tiene su punto fuerte en la dupla ofensiva Estigarribia-Tarragona más la buena variante de Lucas Gamba para el complemento.