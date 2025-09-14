Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

VIDEO. Apareció el video del dramático accidente de Thiago Medina con su moto

Thiago Medina se encuentra en grave estado tras un tremendo choque que sufrió en Moreno. El video con el momento del impacto.

14 de Septiembre de 2025 | 10:15

Escuchar esta nota

El estado de salud del exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, es gravísimo tras el accidente de moto que sufrió este viernes por la noche en Francisco Álvarez. En las últimas horas se conoció un video de una cámara de seguridad que registró la secuencia del choque, mientras que el parte médico confirmó la gravedad de sus heridas: fue intervenido quirúrgicamente, le extirparon el bazo y permanece en terapia intensiva con respiración asistida.

El siniestro ocurrió a las 19:50 del viernes 12 de septiembre sobre la Ruta 7, en el cruce con la calle La Providencia. Según se supo, Medina, quien circulaba en su moto en sentido a General Rodríguez, embistió un automóvil conducido por una mujer. Llevaba el casco puesto.

El video que trascendió, según informó el medio Semanario Actualidad, muestra parte de la secuencia del violento impacto. Inmediatamente después del choque, Thiago fue trasladado de urgencia al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

Allí, el cuadro que presentaba obligó a una intervención quirúrgica de urgencia. El parte médico es alarmante:

  • Le extirparon el bazo.
  • Sufrió la fractura de varias costillas.
  • Tiene afectados los pulmones, los riñones y el hígado.

Actualmente, el joven de 21 años se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva, sedado y con asistencia respiratoria mecánica. Su pronóstico es reservado.

Su expareja y madre de sus dos hijas gemelas, Daniela Celis, se encuentra en el hospital junto a la familia de Thiago y ha pedido cadenas de oración. En sus redes, destacó un dato que pudo haberle salvado la vida: "Gracias a Dios tenía el casco puesto".

La agenda para disfrutar este domingo en La Plata

"Son unos sinvergüenzas": el escándalo de la ostentosa familia Kovalivker llegó a la mesa de Mirtha Legrand
La agenda para disfrutar este domingo en La Plata

