VIDEO. Apareció el video del dramático accidente de Thiago Medina con su moto

Menos nacimientos que muertes: un fenómeno que preocupa en La Plata
Menos nacimientos que muertes: un fenómeno que preocupa en La Plata
Siguen aumentando los suicidios en La Plata: el drama, por dentro
El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria
Tras la derrota electoral, crecen las comparaciones con 2001 y el fantasma de la crisis acecha a Milei
“Leí un libro por vos”: de la lectura íntima a la recomendación en redes
Tragedia en la Ruta 215 que conecta La Plata con Brandsen: un joven murió y otro pelea por su vida
"Son unos sinvergüenzas": el escándalo de la ostentosa familia Kovalivker llegó a la mesa de Mirtha Legrand
"La voy a ir a visitar“: la contundente frase de Axel Kicillof y su particular relación con la expresidenta
Domingo muy húmedo pero soleado para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Autocrítica libertaria: “Nacionalizar la elección fue un error”
El pueblo cercano a La Plata ideal para salir de la rutina y disfrutar del aire de campo
Empleos ofrecidos en La Plata: GRATIS, el listado completo de EL DIA para los que están en la búsqueda laboral
Impuestos y juicios laborales ponen contra las cuerdas a la industria local
Argentina y el oro: proyectos millonarios, nuevas minas y el RIGI para atraer inversiones
Hay más de 3 millones de hectáreas bajo el agua en el campo bonaerense
Arrancó el escrutinio definitivo y hay varias disputas abiertas
La formación inicial fue un error de Domínguez que derivó en la derrota
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de hoy domingo en EL DIA
¿Quién ganará?: se entregan los Emmy, los premios a lo mejor de la tevé
El mercado de alquiler de locales le discute a la caída del consumo
Violencia extrema en La Plata: intentó matar a su pareja y terminó preso
Les alquilaron una casa equipada y se llevaron hasta el revestimiento
Sorpresivo aumento de la nafta: el litro de premium supera los $1.600
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Thiago Medina se encuentra en grave estado tras un tremendo choque que sufrió en Moreno. El video con el momento del impacto.
Escuchar esta nota
El estado de salud del exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, es gravísimo tras el accidente de moto que sufrió este viernes por la noche en Francisco Álvarez. En las últimas horas se conoció un video de una cámara de seguridad que registró la secuencia del choque, mientras que el parte médico confirmó la gravedad de sus heridas: fue intervenido quirúrgicamente, le extirparon el bazo y permanece en terapia intensiva con respiración asistida.
El siniestro ocurrió a las 19:50 del viernes 12 de septiembre sobre la Ruta 7, en el cruce con la calle La Providencia. Según se supo, Medina, quien circulaba en su moto en sentido a General Rodríguez, embistió un automóvil conducido por una mujer. Llevaba el casco puesto.
El video que trascendió, según informó el medio Semanario Actualidad, muestra parte de la secuencia del violento impacto. Inmediatamente después del choque, Thiago fue trasladado de urgencia al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.
Allí, el cuadro que presentaba obligó a una intervención quirúrgica de urgencia. El parte médico es alarmante:
Actualmente, el joven de 21 años se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva, sedado y con asistencia respiratoria mecánica. Su pronóstico es reservado.
Su expareja y madre de sus dos hijas gemelas, Daniela Celis, se encuentra en el hospital junto a la familia de Thiago y ha pedido cadenas de oración. En sus redes, destacó un dato que pudo haberle salvado la vida: "Gracias a Dios tenía el casco puesto".
LE PUEDE INTERESAR
La agenda para disfrutar este domingo en La Plata
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí