La agenda del domingo a puro gol: horarios, partidos y TV

La agenda deportiva de hoy trae mucho fútbol para disfutar un domingo en casa o en la cancha. Abriendo la fecha 8 del Torneo Clausura el Lobo recibe a Unión para continuar por la senda de la victoria. Por su parte, en el mismo horario, Instituto intentará hacer lo propio de local contra Argentinos Juniors y Defensa y Justicia finaliza la fecha de local contra Platense. El resto del calendario lo llenan las emociones de la Primera Nacional.

LIGA PROFESIONAL - FECHA 8

15:00: Gimnasia vs Unión │ TNT SPORTS

15:00: Instituto vs Argentinos │ ESPN / ESPN PREMIUM

17:30: Rosario Central vs Boca │ TNT SPORTS

20:00: Tigre vs Talleres │ ESPN PREMIUM

20:00: Defensa y Justicia vs Platense │ TNT SPORTS



PRIMERA NACIONAL - FECHA 31

13:05: Los Andes vs Almagro │ TYC SPORTS

13:30: Nueva Chicago vs Gimnasia (J) │ DSPORTS / DGO

15:00: Tristán Suárez vs Colegiales │ TYC SPORTS PLAY

15:30: San Telmo vs Central Norte (S) │ TYC SPORTS PLAY

15:30: Chacarita vs Almirante Brown │ TYC SPORTS

15:30: Talleres (RE) vs Colón │ TYC SPORTS PLAY

15:30: Ferro vs San Miguel │ TYC SPORTS PLAY

16:00: Dep. Maipú vs All Boys │ TYC SPORTS PLAY

16:00: Güemes (SdE) vs Racing │ TYC SPORTS PLAY

16:00: Patronato vs Quilmes │ TYC SPORTS PLAY

16:30: Dep. Madryn vs Alvarado │ TYC SPORTS PLAY

19:00: Estudiantes (RC) vs Mitre (SdE) │ TYC SPORTS PLAY

20:00: San Martín (T) vs Atlanta │ TYC SPORTS