Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General |Impacto positivo en el AMBIENTE

Avance ecológico: crece el interés por el reciclaje

Un estudio reveló que aumenta la cantidad de personas que separa sus residuos reciclables y que la recuperación de plásticos se incrementó en los últimos años

Avance ecológico: crece el interés por el reciclaje

La contaminación con elementos como el plástico preocupa cada vez más a los argentinos / Freepik

13 de Septiembre de 2025 | 04:37
Edición impresa

El interés por el reciclaje en la Argentina se incrementó estos últimos años, sin embargo, los ciudadanos exigen a los distintos gobiernos la implementación de mayor cantidad de políticas públicas relacionadas con el medio ambiente, los deshechos y la reutilización de materiales como, por ejemplo, el plástico.

Un estudio realizado por la asociación civil especializada en plásticos y medio ambiente Ecoplas y la consultora Opinaia, arroja que “el 82 % de la población separa sus residuos reciclables”, al menos de manera ocasional, lo que refleja un “cambio cultural en ascenso” frente a los anteriores resultados (64% en 2022 y 60% en 2019).

Verónica Ramos, directora ejecutiva de Ecoplas, señaló que, si bien el número de personas que recicla va en aumento, “no cuenta con un auténtico respaldo por parte de las marcas y reclaman por más políticas públicas”.

El 87% de los encuestados considera que falta articulación entre gobiernos, empresas y ciudadanía para garantizar un circuito circular y sustentable de los materiales.

Plásticos

El estudio confirmó que el reciclado de plásticos en el país “se multiplicó por cinco durante los últimos veinte años”: en 2024 se reciclaron mecánicamente 233.200 toneladas y se valorizaron otras 30.300 toneladas en hornos cementeros.

Esta acción compone “una cadena productiva consolidada” que cuenta con más de 190 empresas recicladoras, distribuidas por todo el territorio argentino, y que genera más de 50.000 empleos directos e indirectos, según destaca el trabajo.

LE PUEDE INTERESAR

Bloquean los celulares para mejorar la convivencia

LE PUEDE INTERESAR

Covid: demandan a AstraZeneca por una muerte

“La industria recicladora tiene una capacidad ociosa del 50% debido a la baja separación de residuos y la limitada demanda de material reciclado, lo que muestra un amplio potencial de crecimiento para consolidar la circularidad”, indicaron.

El trabajo también destaca un crecimiento en la conciencia ecológica: el 63% de los argentinos se interesa por el destino final de los productos que consume y un 44% valora la capacidad de reciclaje y reutilización de los plásticos.

En relación a las políticas públicas, desde Ecoplas se destacó la importancia de avanzar con un proyecto de Ley de Envases que establece los presupuestos básicos para la gestión de los envases y embalajes post-consumo mediante la “Responsabilidad Extendida del Productor” (REP).

El proyecto del Carlos D’Alessandro (actual miembro de Coherencia) propone “prevenir y minimizar el impacto que ocasionan sobre el ambiente los envases”; “reducir la cantidad que se ponen en el mercado”; “minimizar la disposición final de envases post consumo”; “priorizar la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización” de los mismos y “promover el análisis del ciclo de vida en los procesos de diseño y producción de envases”, entre otros puntos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo! Wanda estaría embarazada y el escándalo es total 

De madrugada, se metieron y arrasaron con una vivienda: se llevaron desde las puertas hasta el bidé

Los empleados de IOMA tendrán una actualización en una bonificación especial: plus de casi $350.000

¡No me quemés! Filtran imágenes comprometedoras de Evangelina Anderson con un futbolista

Estudiantes realizaron una fuerte movilización en el centro de La Plata contra el veto de Milei

VIDEO.- Aterrizaje de emergencia a pocos metros de la Autopista La Plata

Giro en el robo con abuso sexual en La Plata: creen que "fue un invento" y ahora imputan a la mujer por falsa denuncia

Un Airbus gigante sobrevoló a baja altura el cielo platense durante más de una hora: que pasó
+ Leidas

Ordenan cambiar la ubicación del kirchnerismo en la Boleta Única

Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario

Reapareció Máximo Kirchner y se profundizó la pelea en el PJ

Gobernadores desafían a Milei y buscan revertir el veto a los ATN

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Un fin de semana a puro festejo con varias propuestas

Más de 22 mil turnos para vacunarse contra el dengue

Cierran una fábrica de motos en Campana y despiden a 50 operarios
Últimas noticias de Información General

Bloquean los celulares para mejorar la convivencia

Covid: demandan a AstraZeneca por una muerte

Los números de la suerte del sábado 13 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

Crean espacio para avanzar en la urbanización y escrituración de miles de familias
Deportes
Obligado a levantar: el Pincha recibe al Millonario
Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera
VIDEO. Racing golpeó duro y se quedó con el clásico
Independiente busca volver a la victoria
Riestra y un triunfo que lo depositó en la cima
Policiales
El cuento más cruel: despojaron a una jubilada de sus ahorros
Investigan una millonaria estafa cripto en La Plata
Fentanilo: un relato clave hunde más al laboratorio
Mantenía en vilo a la Zona Norte y va a juicio
VIDEO. Lo sorprendieron robando una bici en el Centro y tenía pedido de captura
La Ciudad
VIDEO. La protesta universitaria frenó clases y el miércoles irá a la calle
Homenaje local en Malvinas tras la restitución de identidad de tumbas
Primavera sin alergias: un “privilegio” posible para todos
Un fin de semana a puro festejo con varias propuestas
VIDEO. Reclamo en el San Martín por el mal estado de una sala de neonatología
Espectáculos
Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda
El guiño del Indio Solari a Lali, en su pelea contra Milei
El drama de Alberto Cormillot: traicionado y depresivo
“En el sexo éramos 200”, dijo L-Gante sobre la intimidad con Wanda Nara

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla