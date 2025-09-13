Avance ecológico: crece el interés por el reciclaje

VIDEO. La protesta universitaria frenó clases y el miércoles irá a la calle
Allanamientos y 80 mil dólares en una caja de seguridad de Spagnuolo
Homenaje local en Malvinas tras la restitución de identidad de tumbas
Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera
En El Nene, otro sábado de 20% de reintegro pagando con Modo
Algunos motociclistas deben suponer que son los reyes del tránsito
Ordenan cambiar la ubicación del kirchnerismo en la Boleta Única
Reapareció Máximo Kirchner y se profundizó la pelea en el PJ
Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos
Cierran una fábrica de motos en Campana y despiden a 50 operarios
VIDEO. Reclamo en el San Martín por el mal estado de una sala de neonatología
Actividades: circo para los más chicos, concurso literario, feria y baile
El cuento más cruel: despojaron a una jubilada de sus ahorros
Lo sorprendieron robando una bici en el Centro y tenía pedido de captura
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un estudio reveló que aumenta la cantidad de personas que separa sus residuos reciclables y que la recuperación de plásticos se incrementó en los últimos años
El interés por el reciclaje en la Argentina se incrementó estos últimos años, sin embargo, los ciudadanos exigen a los distintos gobiernos la implementación de mayor cantidad de políticas públicas relacionadas con el medio ambiente, los deshechos y la reutilización de materiales como, por ejemplo, el plástico.
Un estudio realizado por la asociación civil especializada en plásticos y medio ambiente Ecoplas y la consultora Opinaia, arroja que “el 82 % de la población separa sus residuos reciclables”, al menos de manera ocasional, lo que refleja un “cambio cultural en ascenso” frente a los anteriores resultados (64% en 2022 y 60% en 2019).
Verónica Ramos, directora ejecutiva de Ecoplas, señaló que, si bien el número de personas que recicla va en aumento, “no cuenta con un auténtico respaldo por parte de las marcas y reclaman por más políticas públicas”.
El 87% de los encuestados considera que falta articulación entre gobiernos, empresas y ciudadanía para garantizar un circuito circular y sustentable de los materiales.
El estudio confirmó que el reciclado de plásticos en el país “se multiplicó por cinco durante los últimos veinte años”: en 2024 se reciclaron mecánicamente 233.200 toneladas y se valorizaron otras 30.300 toneladas en hornos cementeros.
Esta acción compone “una cadena productiva consolidada” que cuenta con más de 190 empresas recicladoras, distribuidas por todo el territorio argentino, y que genera más de 50.000 empleos directos e indirectos, según destaca el trabajo.
LE PUEDE INTERESAR
Bloquean los celulares para mejorar la convivencia
LE PUEDE INTERESAR
Covid: demandan a AstraZeneca por una muerte
“La industria recicladora tiene una capacidad ociosa del 50% debido a la baja separación de residuos y la limitada demanda de material reciclado, lo que muestra un amplio potencial de crecimiento para consolidar la circularidad”, indicaron.
El trabajo también destaca un crecimiento en la conciencia ecológica: el 63% de los argentinos se interesa por el destino final de los productos que consume y un 44% valora la capacidad de reciclaje y reutilización de los plásticos.
En relación a las políticas públicas, desde Ecoplas se destacó la importancia de avanzar con un proyecto de Ley de Envases que establece los presupuestos básicos para la gestión de los envases y embalajes post-consumo mediante la “Responsabilidad Extendida del Productor” (REP).
El proyecto del Carlos D’Alessandro (actual miembro de Coherencia) propone “prevenir y minimizar el impacto que ocasionan sobre el ambiente los envases”; “reducir la cantidad que se ponen en el mercado”; “minimizar la disposición final de envases post consumo”; “priorizar la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización” de los mismos y “promover el análisis del ciclo de vida en los procesos de diseño y producción de envases”, entre otros puntos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí