Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

"La voy a ir a visitar“: la contundente frase de Axel Kicillof y su particular relación con la expresidenta

Aseguró que Cristina Kirchner está “presa por causas que creo que fueron absolutamente armadas”, y reveló que aún no habló con ella tras el triunfo electoral.

"La voy a ir a visitar“: la contundente frase de Axel Kicillof y su particular relación con la expresidenta
14 de Septiembre de 2025 | 09:10

Escuchar esta nota

En una entrevista con Clarín, el gobernador bonaerense Axel Kicillof lanzó una contundente afirmación sobre la situación judicial de Cristina Kirchner, asegurando que la expresidenta está "presa por causas que yo creo que fueron absolutamente armadas". Esta declaración se da en un contexto particular de su relación con la exmandataria, ya que Kicillof reveló que aún no habló con ella tras el reciente triunfo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, aunque tiene previsto visitarla.

El gobernador, que criticó duramente la política económica del gobierno de Javier Milei, delineó su visión del peronismo y su propio rol en el espacio. Según se supo, Kicillof enfatizó la necesidad de que el Gobierno nacional "cambie" y "gobierne para las mayorías", al tiempo que se despegó de la idea de que su triunfo lo convierte en el nuevo conductor del peronismo, apostando por la unidad de todos los sectores.

La relación con Cristina y el futuro del peronismo

Kicillof, quien fue ministro de Economía durante el gobierno de Cristina Kirchner, se refirió a la expresidenta con un tono de lealtad en lo judicial, pero con una distancia en lo personal post-elecciones.

"No, todavía no, pero lo voy a hacer. La voy a ir a visitar", comentó Kicillof sobre el diálogo con Cristina Kirchner tras el triunfo bonaerense. Reconoció que ella "mandó un audio que se lo pedimos para que estuviera presente en el escenario y pudiera hablar ella", lo que demuestra su influencia en momentos clave.

Sobre el futuro de la conducción del peronismo, Kicillof se mostró cauto, aunque con un claro posicionamiento. "Yo no estoy en una discusión, en una disputa, en una guerra ni en una interna por una cosa o tal otra o contra alguien. Hay un sector que efectivamente me ve a mí, hemos lanzado el MDF (Movimiento Derecho al Futuro), un sector, un espacio, pero lo que tenemos ahora de corto plazo es octubre", afirmó.

Críticas a Milei y la economía: "No es todo Estado o todo mercado"

En la entrevista con Ignacio Miri, Martín Bravo y Ezequiel Burgo de Clarín, Kicillof no escatimó críticas a la política económica del presidente Milei. "Milei vende una falsa antinomia: no es todo Estado o todo mercado. Eso no existe en ningún lado del mundo", sentenció.

LE PUEDE INTERESAR

Autocrítica libertaria: “Nacionalizar la elección fue un error”

LE PUEDE INTERESAR

Acciones y bonos caen, y los dólares llegan al techo

El gobernador bonaerense insistió en que el Gobierno nacional debe modificar su rumbo económico y que el propio Milei "lo puede hacer", a pesar de que "vetando leyes que no le representan un agujero fiscal, como la de universidades, lo que hace es demostrar que no escucha nada".

Kicillof defendió el modelo de un Estado presente, contrastando con la visión del oficialismo. "En la provincia de Buenos Aires la salud pública, la educación pública en el interior, pero también en el conurbano, tienen un papel determinante", señaló, explicando que la demanda en los hospitales públicos aumentó un 30% desde la llegada de Milei, ante la crisis de la medicina privada.

El gobernador bonaerense también se refirió al endeudamiento con el FMI, calificando el préstamo de Macri de "tragedia" y señalando que el Fondo debería "sentarse en una mesa a hablar de esto sobre una deuda que a todas luces es impagable".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nada para destacar antes de ir a Brasil: Estudiantes jugó muy flojo y perdió ante River 2 a 1

La Justicia de La Plata citó a Santiago Maratea, denunciado penalmente: cuándo se deberá presentar

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?

Gran Hermano: Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito y ahora lucha por su vida

VIDEO.- Los Pumas derrotaron a Australia y siguen haciendo historia en la elite mundial: efusivo festejo

Con todo claro: Orfila confía en Briasco y Lomónaco quedó afuera

Noche de pasión y test de embarazo: el increíble giro en la vida de Wanda

Los Fabulosos Cadillacs: “Somos una familia en el escenario y afuera”
+ Leidas

Siguen aumentando los suicidios en La Plata: el drama, por dentro

La formación inicial fue un error de Domínguez que derivó en la derrota

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

El triunfo peronista, el nuevo reto que le plantean a Kicillof y la desatada interna libertaria

Verón presentó la nueva estética visual del Club

Tragedia en la Ruta 215 que conecta La Plata con Brandsen: un joven murió y otro pelea por su vida

VIDEO. Entró más tarde: regaló el inicio y no le alcanzó

Menos nacimientos que muertes: un fenómeno que preocupa en La Plata
Últimas noticias de Política y Economía

Autocrítica libertaria: “Nacionalizar la elección fue un error”

Acciones y bonos caen, y los dólares llegan al techo

Sesión especial y marchas contra los vetos del presidente Milei

Arrancó el escrutinio definitivo y hay varias disputas abiertas
Espectáculos
VIDEO. Apareció el video del dramático accidente de Thiago Medina con su moto
La agenda para disfrutar este domingo en La Plata
"Son unos sinvergüenzas": el escándalo de la ostentosa familia Kovalivker llegó a la mesa de Mirtha Legrand
¿Quién ganará?: se entregan los Emmy, los premios a lo mejor de la tevé
Mario cumple 40: el fontanero que revolucionó los jueguitos está más vivo que nunca
Deportes
La agenda del domingo a puro gol: horarios, partidos y TV
VIDEO. Entró más tarde: regaló el inicio y no le alcanzó
La formación inicial fue un error de Domínguez que derivó en la derrota
“Me dio la sensación que respetamos al rival”
El Príncipe Sosa alcanzó los 300 partidos con la camiseta de Estudiantes
Policiales
Dolor y despedida al preparador físico del ascenso que murió en la Ruta 215: "Abrazamos a la familia"
Tragedia en la Ruta 215 que conecta La Plata con Brandsen: un joven murió y otro pelea por su vida
Violencia extrema en La Plata: intentó matar a su pareja y terminó preso
Les alquilaron una casa equipada y se llevaron hasta el revestimiento
La jueza Makintach pide la nulidad de la acusación
Información General
Violencia doméstica: fuerte aumento de los casos
VIDEO. Emotivo homenaje con miles de drones al papa Francisco en el Vaticano
Polémica por la vacunación de chicos contra el Covid
Una capacitación analiza cómo la baja natalidad impactará en la educación argentina
Avance ecológico: crece el interés por el reciclaje

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla