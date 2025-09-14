VIDEO. Domínguez habló en conferencia previo al partido contra Flamengo por Copa Libertadores

Eduardo Domínguez brindó la habitual conferencia de prensa por CONMEBOL Libertadores, en la previa al partido de Estudiantes contra Flamengo. El entrenador del Pincha valoró la actitud del equipo y analizó el presente del próximo rival.

En la previa del cruce ante el equipo brasileño, el "Barba" Domínguez señaló los objetivos del equipo para los próximos partidos que tienen por delante: "Nosotros entendemos como tenemos que ir a jugar de visitante porque ya lo hemos hecho en esta Copa Libertadores, creo que a la gente le gusta y estamos en el mismo nivel de grandes instituciones que buscábamos estar. En la otra competencia tenemos que mejorar porque no nos gusta, tenemos que ir mejorando la parte de la concentración para que no nos afecte lo negativo".

"No solamente son los 11, todos somos estudiantes. Eso estoy convencidísimo, entonces si todos creemos que el equipo va a va a estar a la altura, vamos a estar a la altura. Pero todos tenemos que creer, no solamente los jugadores, porque yo puedo creer pero si hay algún jugador que no cree, no alcanza", explicó ante la prensa presente desde el country de City Bell.

En tanto, el Pincha ya conoce a la terna arbitral que impartirá justicia en su visita al Mengao, en el comienzo de los cuartos de final de la Libertadores. El encuentro se disputará el próximo jueves a las 21.30 en el Estadio Maracaná y tendrá como juez principal al árbitro colombiano, Andrés Rojas.

Por último, con un fuerte mensaje para toda la hinchada pincharrata, remató: "Si hay alguien de kinesiología que no cree, no alcanza. Si hay alguien de la cocina que no cree, no alcanza. Si los hinchas no creen, no, no va a alcanzar porque se va a sentir. Nosotros creemos y queremos estar en la otra fase. Entonces, si entre todos lo generamos, ahí está la mística. No se ve, pero se siente, se palpita".

Los árbitros para Estudiantes vs Flamengo

Árbitro: Andres Rojas

Asistente 1: Alexander Guzman

Asistente 2: Jhon Leon

Cuarto: Jhon Ospina

VAR: Nicolas Gallo

AVAR: David Rodriguez

DÍA Y HORARIO

Jueves desde las 21.30 en el Estadio Maracaná.