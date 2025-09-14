Motochorros entraron a una casa y robaron todo lo que pudieron en La Plata

En las últimas horas, dos ladrones a bordo de una motocicleta y con una mochila de Pedidos Ya, perpetraron un robo en una vivienda ubicada en la calle 49 entre 144 y 145, en la localidad de San Carlos en la zona oeste de la ciudad de La Plata.

Según contaron vecinos, los implicados utilizaron dron para hacer tareas de inteligencia previa: “Supieron que no había nadie y luego entraron a robar”, contó uno de los frentistas quien agregó que minutos antes del robo vieron sobrevolar un dron en la zona.

En tanto, una cámara de vigilancia privada captó el recorrido de los acusados cuando escapaban. La moto roja en la que circulaban fue el medio de llegada y de escape.

Lograron llevarse zapatillas (Jans) blancas y negras además de objetos de valor y dinero en efectivo cuyo montó no trascendió. Además provocaron daños en los accesos. Están prófugos hasta el momento.