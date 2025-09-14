VIDEO.- Otra jornada manchada por la violencia en el fútbol amateur de la Región: corridas, golpes y juveniles heridos

El fútbol de la Región volvió a tener una jornada manchada por un episodio de violencia, agravado por menores involucrados que resultaron heridos.

Ocurrió durante el partido de la Quinta División en el que se enfrentaban Barrio Obrero (Berisso) y San José (Ensenada) en la Liga Regional de Futbol Amateur (más conocida como Liga Amistad).

Parte de los incidentes quedaron registrados en distintas imágenes. Allí se observan corrida y sobre todo algunos menores con heridas. También un entrenador con la mano ensangrentada.