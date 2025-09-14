Dolor y despedida al preparador físico del ascenso que murió en la Ruta 215: "Abrazamos a la familia"

Menos nacimientos que muertes: un fenómeno que preocupa en La Plata
Joaquín Daguerre, del Club Estrella del Sur, falleció a los 27 años en un grave accidente en la Ruta 215. El club lo despidió con un sentido homenaje.
Escuchar esta nota
Una tragedia sacudió al fútbol regional con la muerte de Joaquín Daguerre, de 27 años, preparador físico del Club Estrella del Sur de Alejandro Korn. El joven falleció este sábado en un grave accidente en la Ruta 215, en el trayecto entre La Plata y Brandsen, dejando un profundo dolor en la institución deportiva.
El siniestro, cuyas causas aún se investigan, ocurrió cuando la camioneta EcoSport en la que viajaban Daguerre y otros dos hombres despistó y terminó al costado del camino en sentido a Brandsen. Según fuentes policiales que accedió EL DIA, el impacto fue fatal para Joaquín, quien murió en el lugar del hecho.
La noticia de su fallecimiento conmocionó al Club Estrella del Sur, que a través de sus redes sociales le dedicó una emotiva despedida, destacando su profesionalismo y calidad humana.
"Fue parte del histórico ascenso de la Primera a la C y dirigió a las categorías 2015 y 2016 que salieron campeones", expresó la institución, resaltando los logros de Daguerre en su rol.
"Acompañamos en este doloroso momento a su familia, amigos, compañeros y a todos los que compartieron la cancha y la vida con él. Joaquín siempre será parte de la historia de Estrella del Sur", difundieron por sus redes sociales.
El comunicado del club concluyó con un mensaje de profundo pesar: "Siempre lo recordaremos por su pasión, compromiso y calidad humana. Estrella del Sur abraza a su familia y seres queridos en este difícil momento".
Mientras tanto, la justicia investiga el caso como homicidio culposo y lesiones culposas, intentando determinar si hubo otro vehículo involucrado o si se trató de una desafortunada maniobra del conductor de la EcoSport. Los otros dos ocupantes del vehículo resultaron heridos; uno de ellos se encuentra fuera de peligro, mientras que el restante fue derivado al Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas.
