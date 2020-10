Ángela Leiva se enojó con el Cantando 2020: "Esto parece el Actuando por un sueño "

La cantante Ángela Leiva no tuvo una buena gala en el Cantando 2020 esta semana: junto a Brian Lanzelotta y Lowrdez, de Bandana, interpretaron un tema de Sandro y algunos miembros del jurado y otros del "BAR" le marcaron que tiene que mejorar la parte actoral. "Me parece totalmente desacertado", lanzó.

"Lo único con lo que me voy a quedar es que cumplí el sueño de cantar con Lowrdez. Todo lo que dijeron me parece totalmente desacertado. Vamos a tener que anotarnos en otro concurso, me parece, porque este es Actuando por un sueño", indicó en diálogo con el programa "La previa del Cantando".

"De lo vocal no nos dijeron nada, es válido si alguien dice que le lastimamos los oídos (en alusión a Moria Casán), pero no dijeron que desafinamos", agregó con enojo.

Por último, reafirmó: "Cada vez se pone más concurso de actuación. Pensé que era el Cantando, pero parece que es Actuando 2020".