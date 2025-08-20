Con el aura de Maradona: la camiseta de Boca del '81 fue elegida como la mejor de la historia

En una encuesta mundial que causó revuelo entre los aficionados al fútbol, la revista española "Panenka" coronó a la camiseta de Boca Juniors de la temporada 1981 como la mejor de la historia. La elección, que contó con más de 100.000 votos, no solo representa un reconocimiento al diseño, sino que también celebra un ícono del fútbol mundial inmortalizado por Diego Armando Maradona.

La votación de "Panenka" se diferenció por su formato de "Mundial de camisetas", donde los diseños más emblemáticos del fútbol se enfrentaron en duelos eliminatorios. La camiseta de Boca de 1981, un diseño clásico de la marca Adidas con su distintiva franja amarilla sobre un fondo azul, se impuso en una reñida final a la icónica camiseta de la selección de Alemania de 1990, campeona del mundo.

Para llegar a la cima, el modelo Xeneize dejó en el camino a otras leyendas del diseño deportivo, como la camiseta de Brasil de 1998, la de la Fiorentina de 1998-1999 que usó Gabriel Batistuta, la de Holanda de 1974 y la de la Unión Soviética de 1982.

Esta victoria no solo es un triunfo para Boca, sino también para el fútbol sudamericano, que logró colocar una de sus prendas más representativas en el pedestal más alto.

La camiseta de 1981 no es una más para los hinchas de Boca. Es la casaca que vistió Diego Armando Maradona durante su primera etapa en el club, en la que lideró al equipo a ganar el Torneo Metropolitano de ese año.

El aura del "Pelusa" se adhirió a la tela, convirtiendo una simple prenda en un objeto de culto. Para muchos, el diseño azul y oro con el dorsal "10" evoca la magia, la pasión y la gloria de una de las épocas más recordadas del club.

El artículo de "Panenka" justificó la elección destacando que la camiseta de Boca es un símbolo universal. "Un aficionado al fútbol reconocería una camiseta de Boca a un kilómetro de distancia y con los ojos vendados. El aura que la rodea es innegociable", argumentaron.