Política y Economía |El juez, contra los padres y críticas de la querella

Con un fallo en contra y apelación, escala el caso Ian Moche en la Justicia

Con un fallo en contra y apelación, escala el caso Ian Moche en la Justicia
20 de Agosto de 2025 | 02:23
La familia de Ian Moche, el platense de 12 años con autismo, apeló ayer el fallo del juez federal de La Plata, Alberto Recondo, quien el lunes resolvió a favor del presidente, Javier Milei. De esa manera, desestimó el reclamo por hostigamiento de los padres del niño y decidió que el mandatario no agravió al menor ni atacó su honra ni reputación cuando en redes sociales lo asoció con el kirchnerismo y lo ubicó del “lado del mal”. El magistrado del Juzgado Nº4 reivindicó además el derecho del jefe de Estado a expresarse con libertad “como ciudadano”, sin tener en cuenta su responsabilidad como Presidente y, en declaraciones radiales, insistió en que Milei “no criticó al niño”.

Tras el fallo, los padres de Moche le solicitaron a la Cámara Federal de La Plata que haga lugar a la apelación, declare la nulidad de la sentencia de Recondo y ordene al Presidente a eliminar la publicación que hizo a través de su cuenta de X verificada con tilde gris (lo que indica que es un funcionario de gobierno) el 1 de junio de 2025. Le pidieron a su vez que “se abstenga de realizar publicaciones similares en las redes sociales”.

La apelación cuenta con el patrocinio del abogado Andrés Gil Domínguez, quien tachó la decisión de Recondo como “arbitraria”, “un escándalo jurídico” propio de la “justicia militante”. Disparó además que “el juez le ha otorgado al Presidente la impunidad de palabra”, y acusó al magistrado de ser una “máquina de rechazar” recursos que comprometen al mandatario.

Historia de un conflicto

El pleito se remonta al 1º de junio pasado, cuando Milei republicó en su cuenta de X un mensaje que le apuntaba al periodista Paulino Rodrígues por una entrevista en la que Ian y a su madre, Marlene Spesso, denunciaron al director de Discapacidad, Diego Spagnuolo, por una reunión en la que, según dijeron, el funcionario libertario habría deslizado que no era responsabilidad del Estado hacerse cargo de condiciones como la de Ian.

“Pautino llevó a un nene con autismo para que opere contra Milei. Resulta que el nene, Ian Moche, viene de una familia ultra kirchnerista y ya lo habían utilizado con Massa y Cristina Kirchner”, decía la publicación del usuario Hombre Gris, afín al Presidente, que resubió el mandatario y en la que el nene aparecía en tres fotos: junto al mencionado periodista, otra con el tigrense y una más con la expresidenta. Sobre ese posteo, Milei escribió: “Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del Gobierno. Siempre del lado de los kukas, no falla”.

Tras esa publicación, el pequeño Ian fue víctima de mensajes de odio por parte de trolls libertarios, que incluso difundieron su domicilio y el de su escuela. Por eso los Moche fueron a la Justicia a reclamar que el Presidente borrara su mensaje. Consideraron que era “agraviante”; que “excede cualquier manifestación personal o de opinión” y “constituye un acto estatal (...) que violenta derechos fundamentales”.

Pero Milei se negó a eliminar el tuit y la Justicia le dio la razón. El juez Recondo concluyó que, pese a tratarse del Presidente, su mensaje “no cabe entenderlo como un acto estatal”, sino como una “apreciación personal”.

Ayer, el magistrado le apuntó a los padres de Moche, a los que cuestionó por “exponerlo públicamente”, pese a que el propio Presidente difundió fotos del chico. El juez insistió también en que Milei no aludió al niño, sino que criticó al periodista y sus progenitores “por usarlo para hacer oposición política”. Y agregó: “Incluso podría pensarse que se lo estaría protegiendo porque se cuestiona que lo están utilizando”.

Para la familia del niño platense, “lo expresado por el juez denota una ideología coincidente con la manifestada por el ejército de trolls libertarios que agredieron a Ian y a su entorno desde la publicación del reposteo presidencial y que lo siguen haciendo (con el mismo argumento)”.

 

Alberto Recondo

Ian Moche y su mamá

