Francos alertó a la oposición del "daño que hace insistir con estas leyes"

En una jornada que podría significarle al Gobierno una nueva derrota en el Congreso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó a los legisladores de la oposición que impulsan esta convocatoria especial al considerar que "se excede en sus funciones", al tiempo que también le envió un mensaje a los gobernadores con los que la Casa Rosada tiene diálogo, cerró un acuerdo electoral pero cuyos legisladores acompañaron iniciativas como hacer caer los vetos del presidente Javier Milei sobre el aumento para los jubilados y declarar la emergencia en discapacidad.

En declaraciones a Radio Mitre, Francos dijo que lo que está buscando la oposición es una "sanción absolutamente política" porque "ven que el Gobierno está fuerte en el consenso popular" y "quieren horadarlo. Si quieren tratar esto sin análisis serio, allá ellos. Tendrán que enfrentarse a la realidad".

El funcionario nacional cuestionó el hecho que los proyectos que se impulsan "no tienen dictamen en comisión, con lo cual necesitan dos tercios para tratarlos y después dos tercios para poder insistir. Después del veto que dictó Milei con una fundamentación de casi 30 páginas, ir al recinto sin un dictamen de comisión me parece poco serio".

