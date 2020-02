Polémica en Ensenada por los efectos colaterales del corso en la avenida La Merced

Una concejala de Juntos por el Cambio en Ensenada encendió la polémica en ese vecino distrito al calificar de "aguantadero", al carnaval organizado por el municipio que conduce el kirchnerista intendente Mario Secco.

Según denunció la edil en su cuenta de la red social Facebook, luego de la primera noche del carnaval en la céntrica avenida La Merced, la zona quedó en muy mal estado. Como contrapartida, el mismo intendente Secco se encargó de subir a su cuenta de twitter imágenes de trabajadores municipales limpiando las calles luego de la jornada carnavalesca.

La polémica fue iniciada por la concejala María Marta Gianattasio quien escribió: "El Carnaval de la Región es un aguantadero. Se paran a orinar en las casas como si nada. Te llenan el canasto de la basura de latas de cerveza y de pomos de nieve. Un sujeto queriéndose meter en mi casa. ¿Quién se va a responsabilizar si a los vecinos que pagamos todos los meses nuestros impuestos, nos sucede algo?".

Seguidamente cuestionó: "la alegría del Carnaval es una cosa y otra cosa muy distinta es la odisea que tenemos que pasar los vecinos en las inmediaciones del corso. Y la cuestión principal es que hay dos clínicas en la calle La Merced con gente internada. Lamento por quien viene al corso con su familia y con buenas intenciones, pero no todos los que vienen son así y lo padecemos los vecinos. Unos disfrutan otros padecen. No es justo. El lugar no es el indicado".

Consultada por este diario, Gianattasio dijo que "todavía no lo charlé con mis compañeros pero vamos a ver si presentamos algo con la firma de los vecinos". Se refería así a la posibilidad de que ingrese al Concejo Deliberante de ese vecino distrito un proyecto para "mudar" el corso ensenadense.