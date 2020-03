Estudiantes buscará levantar cabeza ante el duro Lanús

Estudiantes visitará desde las 19:40 a Lanús, por la anteúltima fecha del torneo de la Superliga 2019/20, con el objetivo de levantar cabeza tras las dos derrotas consecutivas sufridas en 57 y 1. El árbitro del encuentro será Patricio Loustau y Fox Sports Premium (codificado) se encargará de la televisación.

El Pincha llega golpeado al duelo de esta tarde/noche porque hace tres encuentros que no consigue la victoria (empate ante Newell’s y caídas ante Defensa y River) y su rendimiento futbolístico no convence. Hoy no la tendrá nada fácil ante el Granate, que está en la zona alta de la tabla y quiere clasificarse a la Copa Libertadores.

Hasta el momento Estudiantes suma 29 unidades y está afuera de la zona de copas internacionales. Un triunfo ante el Grana, además de darle confianza para lo que viene, puede dejar en posiciones de Sudamericana al finalizar la actual jornada. Vale aclarar que los cupos quedarán definidos recién al cierre de la Copa de la Superliga.

Lanús, que igualó 2-2 ante Atlético Tucumán la fecha pasada y en la semana pasó de ronda en la Sudamericana, tiene 35 unidades y está luchando por ingresar a la Libertadores. Buscará hoy triunfar como local para quedar tercero, al menos hasta que juegue Argentinos por la noche.

Para el León no será nada fácil quedarse con la victoria porque el Granate se hace fuerte en condición de local. Además, la última victoria albirroja en el estadio “Néstor Díaz Pérez” fue hace casi 11 años: en el Clausura 2009 se impuso por 3-0 con tantos de Boselli, Federico Fernández e Iberbia.

MILITO METE MANO

Gabriel Milito no confirmó el once inicial para el partido frente al Granate pero se sabe que meterá mano. En la semana tuvo la baja de dos futbolistas por lesión: Juan Fuentes, quien venía siendo titular, y Enzo Kalinski, quien había sido probado en la semana para jugar hoy desde el arranque.

El defensor chileno sufrió una “lesión grado 2 en el víceps crural izquierdo”, mientras que el mediocampista santiagueño presenta “hidrartrosis y síndrome meniscal externo en rodilla izquierda”. Vale recordar que también está descartado para hoy Marcos Rojo, quien ya se perdió el duelo ante River.

En relación al equipo para visitar a Lanús, las principales dudas del entrenador está en la última línea. El la práctica del viernes probó con Nazareno Colombo por la derecha y Javier Mascherano en la zaga central junto a Jonatan Schunke. Facundo Mura, por su parte, siguió en la banda izquierda y quien salió fue Facundo Sánchez.

El resto del equipo, en tanto, tendría el regreso de Gastón Fernández tras empezar en el banco en el partido ante el Millonario. Después no habría modificaciones: Iván Gómez continuaría como titular por la baja de Kalinski, Nahuel Estévez seguiría y la ofensiva estaría a cargo de Ángel González, Lucas Rodríguez y Mateo Retegui.

En cuanto a la lista de concentrados, la cuál se dio a conocer ayer por la mañana, las mayores novedades fueron los regresos de Diego García y Mauro Díaz.

LANÚS QUIERE SEGUIR COPADO

Tras conseguir una sufrida clasificación a la segunda ronda de la Copa Sudamericana el pasado miércoles (perdió 2-0 en Ecuador y clasificó por el 3-0 en la ida), Lanús regresó rápidamente al país para preparar el duelo ante Estudiantes.

Si bien el once inicial aún no está confirmado, no se esperan grandes cambios. El DT pondrá lo mejor en cancha para seguir en zona de Libertadores.