Boca se sacó la mufa: ganó luego de 12 fechas

🔴 Minuto a minuto | Uno por uno: nombres y candidatos confirmados en el cierre de listas
Jugó un buen primer tiempo, la pasó mal en el segundo pero en el cierre lo liquidó de contra. Paredes, Zeballos y Valasco, los goleadores de la noche. Adiós a la mala racha
Y un día volvió a ganar Boca. Lo hizo de manera contundente en Mendoza, ante Independiente Rivadavia. Fue 3-0, resultado exagerado de acuerdo a lo visto en los 90 minutos disputados en el estadio Mundialista.
El triunfo le permitió a los dirigidos por Miguel Ángel Russo terminar con una racha de 12 partidos sin ganar, sumando todas las competiciones. Un poco de paz en medio del camino tormentoso que hace cuatro meses estaba transitando.
En el primer tiempo del partido entre Independiente Rivadavia y Boca Juniors, el equipo visitante se fue al descanso con una ventaja de 1-0.
El gol llegó en el minuto 29 y fue convertido por Leandro Paredes, tras una serie de rebotes en el área. La pelota se desvió en un defensor de Independiente Rivadavia y descolocó al arquero Ezequiel Centurión. El campeón del mundo remató por la derecha y la pelota se desvió en un defensor y luego el propio arquero la empujó al fondo.
Boca tomó el control del partido. Durante gran parte de la primera mitad, se adueñó de la posesión de la pelota y manejó los tiempos del partido, buscando los espacios para romper la defensa rival.
Velasco marcó su primer gol y el equipo se sacó la espina
En Mendoza, clima caliente en la previa
Leandro Paredes se dio el gusto de marcar -con ayuda- su primer gol con la casa de Boca
El Xeneize tuvo varias oportunidades para aumentar el marcador. La más clara fue a los 22 minutos, cuando Edinson Cavani, solo frente al arco, le erró al remate tras un buen centro de Brian Aguirre.
Independiente Rivadavia tuvo su chance: Sobre el final del primer tiempo, también tuvo una oportunidad de empatar. Tras un contraataque, un remate de Fabrizio Sartori fue salvado en la línea por un defensor de Boca.
El juego fue friccionado y se tornó tenso en varios momentos, con algunas faltas y empujones entre jugadores, lo que resultó en varias tarjetas amarillas.
En el segundo tiempo todo cambió. Boca se quedó sin resto y desde el banco los mensajes fueron de replegarse y defender cerca de su arco.
Por eso el local dominó territorialmente siempre con Sebastián Villa como abanderado. Lo arrinconó con fuerza y buen trato de la pelota.
Y cuando el susto se hacía presente en Mendoza por un resultado que no estaba cerrado, a falta de tres minutos una contra terminó con el gol del Changuito Zeballos, que eludió al arquero y definió al gol, el 2-0 que le puso el broche final a la noche y a la racha nefasta que acompañó a Boca. El pase fue del chileno Alarcón.
Ya con la victoria asegurada y con múltiples espacios para atacar y contragolpear, encontró otro gol para sellar el triunfo con goleada incluida. Ya en tiempo de descuento fue Alan Velasco quien pudo convertir su primer gol con la camiseta de Boca. También se sacó la mufa porque había errado un penal contra Alianza Lima.
El uruguayo Edinson Cavani dejó la cancha promediando el segundo tiempo por decisión de Miguel Ángel Russo. Lo reemplazó el Changuito Zeballos. Al salir mostró su disconformismo pese a la presencia de las cámaras de la TV.
El delantero volvió a jugar un partido muy flojo y a errar un gol debajo del arco al pifiarle a la pelota. Fue una jugada muy similar a las otras que ha fallado el último tiempo. De todos modos no le gusta dejar la cancha y lo hace saber cuando eso sucede.
